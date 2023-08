BŘECLAV - Na prestížnom mládežníckom turnaji Hlinka Gretzky Cup tento rok chytá aj talentovaný brankár Herman Liv (16). Švéd je synom Stefana Liva († 30), ktorý v roku 2011 zomrel pri páde lietadla hokejistov Lokomotivu Jaroslavľ. Jeho syn zjavne zdedil gény, ktoré predviedol proti Čechom v plnej paráde skvelým zákrokom.

Stefan Liv patril k najlepším švédskym brankárom vtedajšej generácie, no aj olympijskému víťazovi sa stal osudným let hokejistov Lokomotivu Jaroslavľ 7. septembra 2011 na zápas do Minsku. Na palube s ním bol aj náš legendárny útočník Pavol Demitra.

Dnes sa meno Liv opäť objavuje na hokejovej scéne, keď v šľapajach Stefana kráča jeho syn Herman. Podobu so zosnulým otcom talentovaný brankár rozhodne nezaprie a často sa mu stáva, že sa ho ľudia na ulici pýtajú, či je jeho potomkom. Mladý brankár sa momentálne so Švédskom nachádza v Břeclavi, kde sa koná prestížny turnaj Hlinka Gretzky Cup.

A práve Livov zákrok v dueli s domácimi Čechmi obletel internet, keď sa Herman hodil po strele, ktorá smerovala do odkrytej brány, no parádnym zákrokom schoval puk do svojej lapačky. Je jasné, po kom mladý Švéd zdedil gény. Otca má dokonca aj na prilbe. „Keď hrám, chcem aby bol otec so mnou. Často na neho myslím,“ prezradil Herman, ktorý vo Švédsku pôsobí v Örebre.