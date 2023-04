Slovenskí hokejisti do 18 rokov budú hrať na MS vo Švajčiarsku o bronz. V sobotnom semifinále prehrali s USA jednoznačne 1:7. Ich jediný gól zaznamenal Dalibor Dvorský. V nedeľu ich o 15.00 h čaká zápas o 3. miesto proti zdolanému z druhého semifinále medzi obhajcom titulu Švédskom a Kanadou.

Američania rozhodli o svojom triumfe prakticky už v prvej tretine, po ktorej viedli trojgólovým rozdielom. Hetrikom sa v ich drese blysol najproduktívnejší hráč turnaja Will Smith. Hráči USA v štatistike striel dominovali 50:28 a vyhrali aj svoj šiesty duel na prebiehajúcich MS. Dvorský má po ďalšom góle na konte spolu 12 bodov (7+5) a je tak už najproduktívnejší Slovák v histórii elitných šampionátov. Prekonal 11-bodové zápisy Mariána Gáboríka (1999) a Maxima Čajkoviča (2018). Po piatom inkasovanom góle nahradil Samuela Urbana v slovenskej bránke Lukáš Fürsten a za svoj chrbát pustil dva puky. Tretiu tretinu nedohral útočník František Dej, ktorý dostal za krosček trest do konca zápasu.

Po vysokej prehre mal k zápasu čo povedať tréner slovenskej "osemnástky" Tibor Tartaľ. "Je to kruté, no musíme na to zabudnúť, zajtra máme ďalší mečbal na medailu. Príliš sme v prvej časti zápasu panikárili a prestali robiť tímové rozhodnutia v hre bez puku. Ďakujeme fanúšikom za podporu a verím, že pre Slovensko v nedeľu vybojujeme medailu. Musíme však ukázať väčšiu túžbu a vášeň. Musíme sa vrátiť späť k svojej identite."



Vyjadril sa aj autor jediného slovenského presného zásahu Dalibor dvorský. "Zápas nám nevyšiel. Mali sme veľmi zlý začiatok a potom sa to už ťažko doháňa. Bolo skvelé, ako nám slovenskí fanúšikovia fandili a tlačili nás dopredu. Chceli sme im dopriať výhru a urobíme všetko pre to, aby sme ich potešili aspoň v nedeľu. Hneď ako teraz opustíme štadión, musíme túto prehru hodiť za hlavu a pripraviť sa na zajtra. Potrebujeme byť v zápase o bronz mentálne nastavení na úspech od prvej sekundy."



Mladí Slováci sa medzi najlepšie kvarteto na svetovom šampionáte dostali prvýkrát po 20 rokoch a už teraz majú vo vrecku minimálne tretí najlepší výsledok osemnástky na MS. Ziskom cenného kovu by zverenci trénera Tibora Tartaľa nadviazali na medailové pozície z roku 1999 (bronz) a 2003 (striebro). Ocenenie pre trojicu najlepších hráčov slovenského tímu na šampionáte si po zápase prevzali brankár Samuel Urban, obranca a kapitán Maxim Štrbák a útočník Dalibor Dvorský.