Takto sa to robí, pani prezidentka: Talentovaná Lopušanová predviedla Čaputovej šikovné ručičky

Ukázala jej svoje šikovné ručičky. Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v Prezidentskom paláci naše hokejové reprezentantky do 16 rokov a nechýbala medzi nimi ani Nela Lopušanová.

Mladé Slovenky získali na nedávnom zimnom Európskom olympijskom festivale mládeže strieborné medaily a vyslúžili si zaň aj pozvanie od prezidentky. "Chcem vám zablahoželať k úspechu, ktorý sa vám podaril. Ďakujem za reprezentáciu Slovenskej republiky na mládežníckom festivale," povedala v príhovore Zuzana Čaputová. "Máte dostatok sebadôvery. Je dôležité, že idete do zápasov s vierou, že môžete uspieť," dodala.

Mladé hokejistky darovali Čaputovej hokejku, puk a dres, Lopušanová prezidentke opísala svoj Michigan gól (gól spoza brány lakrosovým spôsobom, pozn. red.), ktorým na seba viackrát upozornila a predviedla aj svoje ekvilibristické schopnosti s hokejkou a pukom.

„Tréma tam trochu bola,“ priznala sa nám Lopušanová s tým, že u prezidentky mala väčšiu trému ako počas hokejových zápasov. „Na zápasy som už zvyknutá,“ dodala. Mladá hokejistka bola najproduktívnejšou Slovenkou na spomínanom turnaji, keď zaznamenala 12 bodov za šesť gólov a šesť asistencií.

Štrnásťročná hokejistka, ktorá už začala zbierať prvé štarty aj v ženskej reprezentácii, nám prezradila, že onedlho by mohla vyriešiť svoju hokejovú budúcnosť. „Mám ponuky zo zahraničia, zo zámoria aj z Európy. Uvidíme, čo príde, stále je všetko otvorené, chcela by som však ísť do Ameriky,“ načrtla svoje plány Lopušanová.