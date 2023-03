Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) Richard Nemec uvítal rozhodnutie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) nepozvať do národného tímu hráčov z KHL do konca tejto sezóny. SZĽH spoločné stanovisko oznámil na začiatku pondelňajšieho neoficiálneho reprezentačného kempu.

"My toto rozhodnutie vítame. Chápem, že zväz nevedel ako sa má zachovať. Ja chápem, že niektorí hráči patria do nominácie, ale nechcú vyvolávať vášne. Možno nám hrozilo, že severské krajiny by bojkotovali zápasy proti nám. Ja chápem aj športovcov. Ale máme tu nejaký štátny názor, prečo by sme sa mali voči Rusku vyhraniť a mali by to rešpektovať aj zväzy. Ale zakazovať im to nemôžeme. Je to na ich rozhodnutí, my im môžeme dať len nejaké odporúčania," uviedol Nemec na tlačovej konferencii pre TASR.

V pondelok popoludní sa v Bratislave začal neoficiálny kemp so šiestimi hráčmi, ktorým sa skončila klubová sezóna. Šesticu tvoria brankári Šimon Latkóczy, Eugen Rabčan, Matej Tomek a útočníci Viliam Čacho, Marek Hrivík a Šimon Petráš. "Uplynulé týždne sme viedli dlhú debatu s hráčmi z KHL. Majú výkonnosť na to, aby mohli bojovať o účasť v záverečnej nominácii MS. Počas debát sme dospeli k jednotnému názoru, že pre pokojný priebeh prípravy a stopercentnú koncentráciu nášho tímu na turnaj bude lepšie, ak v tejto sezóne hráčov z KHL z nominácie na šampionát vynecháme," citoval portál hockeyslovakia.sk zo spoločného stanoviska tímu a samotných hráčov.