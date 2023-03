Bratislava - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov odštartuje v pondelok 3. apríla prípravu na majstrovstva sveta tejto vekovej kategórie vo Švajčiarsku. Trénersky štáb bude mať k dispozícii 34-členný káder. Súčasťou prípravy však nebude útočník Ondrej Molnár. Informoval portál hockeyslovakia.sk.

Dôvodom jeho neúčasti je prebiehajúce vyšetrovanie incidentu z decembrového stredoškolského florbalového turnaja, ktorého bol hráč súčasťou a počas ktorého sa dopustil zranenia svojho rovesníka. Trénerský štáb reprezentácie do 18 rokov a vedenie SZĽH, tak ako avizovali už v decembri pri tvorbe nominácie národného tímu do 20 pre majstrovstvá sveta, nepočítajú so službami hráča v národnom drese až do momentu, kým orgány činné v trestnom konaní incident riadne nevyšetria a neuzavrú.

V nominácii na výcvikový tábor vo Zvolene zatiaľ figuruje 32 hráčov, ďalší dvaja sa pripoja k tímu podľa vývoja play-off v ligových súťažiach. Mladí Slováci absolvujú všetky duely základnej A-skupiny v mestečku Porrentruy v päťtisícovej aréne, kde hráva domáce zápasy tím švajčiarskej najvyššej súťaže HC Ajoie. Po úvodnom dueli s Čechmi ich následne preveria Švédi (21. apríla), Kanaďania (23. apríla) a Nemci (24. apríla). Z pätice družstiev postúpi najlepšia štvorka do štvrťfinále, najhorší tím bude bojovať o záchranu v elitnej kategórii MS.