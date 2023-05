Bratislava - Slovenská hokejová reprezentácia siahala na cenný kov z MS do 18 rokov prvýkrát po dvadsiatich rokoch. V súboji o tretie miesto proti Kanade ju delilo od zisku bronzu iba 70 sekúnd.

Pri projekte pôsobí od jeho vzniku aj tréner slovenskej osemnástky Tibor Tartaľ. V prebiehajúcom ročníku už mužstvo viedol ako hlavný kouč. "Určite je ešte cítiť sklamanie. Je to zvláštny pocit bez medaily. Chcem poďakovať zväzu za to, že mohol byť projekt. Ďakujem všetkým mládežníckym trénerom, ktorí viedli chlapcov od začiatku. Ďakujem tiež Tipos SHL, že nám umožnila byť v lige ako projekt. Mnoho vecí sme si mohli skúsiť, formovalo to nielen realizačný tím, ale aj chalanov," povedal tridsaťšesťročný tréner.

Dvorského výborné výkony rozbehli aj diskusie o možnej pozvánke do reprezentačného A-tímu pred blížiacimi sa MS v Rige. "Zatiaľ som nič nepočul. Rozhodnutie nechám na trénerov, uvidíme," dodal Dvorský.

Dôležitým článkom defenzívy slovenského tímu bol Maxim Štrbák. Osemnásťročný obranca bol s priemerným časom 25:44 min na zápas najvyťažovanejším hráčom celého turnaja. Do štatistík si pripísal šesť bodov za asistencie. "Budem mať na turnaj krásne spomienky. Bolo krásne vidieť, ako sme sa dali dokopy, išli za cieľom, verili v jeden druhého a hrali pre slovenský znak. Prehra ešte stále bolí, myslím si však, že sa nemáme za čo hanbiť. Som si na sto percent istý, že každý jeden chlapec nechal na ľade všetko, a to nám už nikto nezoberie," pochválil spoluhráčov kapitán slovenského výberu.

V bránkovisku bol oporou tímu Tibora Tartaľa brankár Samuel Urban. V súboji o bronz proti Kanade zaznamenal 37 úspešných zákrokov, najviac však vyniklo jeho 54 zneškodnených striel pri štvrťfinálovom postupe cez Fínsko (3:2). "Ja to hovorím v každom rozhovore - brankár je tam na to, aby chytal. Som veľmi rád, keď môžem zákrokmi pomôcť tímu k úspechu. Bez chlapcov by som však nič nedokázal. Napríklad po zápase s Fínskom všetci ospevovali mojich 54 zákrokov, ale bez dobrých bekov a ich blokov by boli zbytočné," uvedomoval si Urban.

Dvorskému sekundoval v ofenzíve desaťbodový (3+7) Juraj Pekarčík. Sedemnásťročný krídelník každým zápasom herne rástol, na ľade hýril aktivitou a priamočiarosťou. "Ešte stále je to sklamanie. Sme smutní, že sme nezískali bronz, všetci sme to veľmi chceli. Každý jeden nechal na ľade všetko a som hrdý, že sme zaznamenali aspoň štvrté miesto," povedal Pekarčík. Turnaj začal na krídle druhého útoku, z ktorého ho štvorbodový zápis proti Nemecku (6:4) katapultoval do elitného útoku a v ňom dohral zvyšok šampionátu. Za výkony si vyslúžil aj pochvalu od vedenia svojho klubového zamestnávateľa HK Nitra: "Písal mi pán Tomáš Chrenko, som spokojný, že sa zaujímajú. Chcel by som dostať v tíme väčšiu porciu. Uvidíme, ako sa všetko vyvinie."