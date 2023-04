Do slovenského reprezentačného kádra pribudli ďalšie mená: Niektoré dokonca až zo zámoria

Naše hokejové mužstvo pred prípravným zápasom s Nemeckom posilnia obrancovia Dávid Mudrák, Mário Grman, Samuel Kňažko, Patrik Koch a útočníci Pavol Regenda a Martin Chromiak. Grmana trápi choroba, avšak do prípravy by sa mal zapojiť budúci týždeň.

Po prípravných zápasoch v Česku urobil realizačný tím slovenskej hokejovej reprezentácie niekoľko zmien v zostave. Mužstvo pred dvojzápasom s Nemeckom opustili obranca Daniel Gachulinec a útočníci Samuel Takáč a Šimon Petráš, pribudli do neho obrancovia Dávid Mudrák, Mário Grman, Samuel Kňažko, Patrik Koch a útočníci Pavol Regenda a Martin Chromiak. Tréner Craig Ramsay privítal na utorkovom zraze v Trenčíne štyroch novicov, Chromiak sa pripojí k tímu v stredu.

S Mudrákom tréneri rátali neskôr, hráčovi Zvolena chceli dať po finálovej sérii ešte voľno, ale stav Grmana ich prinútil k náhradnému riešeniu. "Grman nám ochorel, povolali sme preto Mudráka, hoci sme mu chceli dať ešte čas na oddych. Dávid je mladý, pre neho to nebude problém," uviedol asistent trénera Peter Frühauf. Mudrákovi zavolal asistent trénera v pondelok. "Prekvapilo ma to, ale potešilo. Prišiel som sem odovzdať čo viem a rozhodne chcem zabojovať o účasť na MS," uviedol Mudrák.

Slovenský tím doplnia aj posily zo zámoria

Regenda prišiel na zraz s úsmevom, tréneri od neho očakávajú, že bude patriť k ťahúňom slovenskej ofenzívy. "Očakávame od neho jeho fyzickú hru, dobrý forček, dobré napádanie. Mal by byť faktorom v koncovej fáze, mal by teda zbierať aj prihrávky a góly. Nároky na neho budú vysoké, ale na náročnosť si zvykol v zámorí."

V hre sú stále aj ďalší hokejisti zo zámoria Adam Ružička a Martin Fehérváry. Ochotu prísť prejavil aj útočník Miloš Kelemen, ktorého klub Tucson Roadrunners v noci na pondelok vypadol v play off AHL. "Fehérváry a Ružička nám ešte nedali definitívu, ale poviem to tak, že každým dňom šanca na ich štart na MS klesá. Proces prebieha, ale šanca, že sa pripoja, je menšia. Ale budeme dúfať, že sa to urýchli a že ich privítame. S Milošom počítame, je zdravý a myslím si, že ho uvidíme budúci týždeň. Podľa mojich informácií je už na ceste domov," prezradil Frühauf.

Záujem je taktiež o Slovákov z českej extraligy

Z európskych posíl sú ešte v hre hráči, ktorých čaká v stredu piaty zápas finále českej extraligy. Mislav Rosandič a Oliver Okuliar z Hradca Králové, z enklávy Slovákov v Třinci pripadajú do úvahy obranca Martin Marinčin a útočníci Marko Daňo, Miloš Roman a Libor Hudáček. Frühauf podotkol, že hráčov, ktorí ešte majú klubové povinnosti, budú tréneri kontaktovať až po skončení sezóny. Slovensko však na MS neposilní Peter Čerešňák. Tridsaťročný obranca nie je zdravotne úplne fit a po vydarenej sezóne s Dynamom Pardubice sa chce dať do poriadku do začiatku letnej prípravy.

V nominácii sú stále až štyria brankári, no na MS pocestujú iba traja

Frühauf nevedel konkretizovať, kedy tréneri pošlú domov jedného z kvarteta Samuel Hlavaj, Šimon Latkóczy, Matej Tomek a Stanislav Škorvánek. "Ten moment príde, ale zatiaľ ideme s touto štvoricou. Je veľmi vyrovnaná a je veľmi ťažké vybrať. Aj u hráčov, ktorí nás opustili minulý týždeň, rozhodovali detaily. Možno budú s nami všetci brankári až do záveru prípravy."