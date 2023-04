Slovenskí hokejisti prehrali v piatkovom zápase na MS do 18 rokov vo Švajčiarsku s rovesníkmi zo Švédska 3:5. V tretej tretine dokázali zmazať dvojgólové manko, v závere však favorit strhol víťazstvo na svoju stranu.

Oba tímy svoje prvé stretnutia na šampionáte zvládli. Švédi vstúpili do turnaja až prekvapujúco jednoducho, keď deklasovali Kanadu 8:0. Slováci zdolali Čechov za dva body 3:2 po nájazdoch. Úvodná tretina sa niesla v znamení využitých presiloviek. Švédi pretavili na gól dve a hoci Pekarčík rovnako v početnej výhode znížil na 1:2, dvojgólový náskok vrátil favoritovi Edstrom už v hre 5 na 5. Druhá tretina vyznela herne i strelecky pre Švédov, no gólovo nedokázali odskočiť. Slováci vstúpili do tretej časti aktívne. V 47. minúte Královič z medzikružia napálil puk len do hrude švédskeho brankára. V 52. minúte sa však Švédi počas oslabenia dopustili chyby pri striedaní a Masnica po prihrávke Dvorského znížil na 2:3. Zmazať manko sa Slovákom podarilo už o chvíľu po šikovnom teči Kukumberga. Duel sa im však aspoň do predĺženia nepodarilo doviesť. V 57. minúte skóroval Wahlberg a šesť sekúnd pred koncom spečatil triumf Švédska gólom do prázdnej bránky Unger Sörum.

hlasy po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/

Tibor Tartaľ, tréner SR: "Mali sme dobrú rýchlosť a toho sa budeme držať. Silnému súperovi sme však dopriali presilovú hru a dostal sa do tempa. Nám chvíľu trvalo dostať sa späť. Myslím si však, že naša hra z druhej tretiny je cesta. Verím, že tento tím je pripravený dobre fyzicky aj mentálne, zrekapitulujeme si oba zápasy a pripravíme sa na Kanadu."

Patrik Masnica, strelec gólu SR: "Bol to dobrý vyrovnaný zápas. Super je, že sme im dokázali konkurovať. Škoda chýb, z ktorých sme dostali góly, musíme sa z toho poučiť. Sú to rýchli hráči a zo začiatku sme s nimi mali problém, možno rozhodli aj naše oslabenia. Gól bol super, nestáva sa to každý deň a dúfam, že sa to bude opakovať."