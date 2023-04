Slafkovský o MS: Byť pripravený na 50 percent a vytlačiť niekoho z tímu? To by bolo čudné

Prvýkrát sa postavil na ľad od 15. januára, keď sa zranil. Juraj Slafkovský teda nestál na korčuliach takmer tri mesiace.

Napriek tomu, že sledovať zápasy z tribúny je pre zraneného športovca vždy frustrujúce, Slafkovský sa snažil zobrať si aj z tohto obdobia niečo do svojej kariéry. „Môžete si vtedy všímať hráčov iných tímov. Keď ste na ľade, nemáte na to čas. Takto ich viete pozorovať a zobrať si od nich maličkosti a detaily do svojej hry. Dá sa z toho dosť naučiť,“ povedal Slafkovský novinárom.

Tréneri mu počas pauzy bez hokeja, okrem iného, ukazovali videá, a to nielen jeho hry, ale najmä hry iných hokejistov. „Sledoval som hru asi piatich či šiestich hráčov a snažil sa od nich pochytiť to, čo robia na ľade najlepšie. Tréneri mi však ukazovali aj to, čo by som v zápase nemal robiť,“ prezradil Slafkovský a dodal, že tréneri mu púšťali najviac videí s Matthewom Tkachukom či Austonom Matthewsom.

Zámorskí novinári nevynechali otázku ohľadom blížiacich sa majstrovstiev sveta. Generálny manažér Montrealu Canadiens Kent Hughes povedal, že šanca, že Slafkovský nastúpi na svetovom šampionáte v máji, je prakticky vylúčená. Talentovaný Slovák to len potvrdil.

„Naposledy som bol na ľade pätnásteho januára, tak čo myslíte? To je veľmi dlhý čas. Na Slovensku máme veľa dobrých hráčov, ktorí posledné mesiace hrali. Bolo by dosť čudné, keby som naskočil do tímu a niekoho vytlačil z tímu, hoci som od januára nehral. Bolo by to iné, keby som na konci sezóny odohral aspoň pár zápasov,“ povedal Slafkovský a dodal:

„Po zranení hokejista nie je v top forme. Ešte som len začal s korčuľovaním, zaberie pár týždňov, kým sa do toho dostanem. Nie je do majstrovstiev dosť času na to, aby som bol najlepšou verziou samého seba. Ak by som mal ísť na majstrovstvá sveta a byť pripravený na 50 percent, tímu by som veľmi nepomohol. Namiesto mňa môžu zobrať niekoho, kto odohral celú sezónu a môže tímu naozaj pomôcť.“