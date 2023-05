Bratislava - Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan na pondelkovom brífingu po návrate tímu zo Švajčiarska vyzdvihol význam reprezentačného projektu osemnástky, ktorý nahradil pôvodný projekt dvadsiatky.

"Rád by som poďakoval trénerskému štábu a zagratuloval aj hráčom za turnaj a výborný výsledok. Aj keď štvrté miesto zrejme nie je to, čo chceli dosiahnuť a určite chceli viac. Chýbal im malý kúsok na to, aby dosiahli na medailu. Napriek tomu si myslím, že po období, keď sme neboli v najvyššej kategórii, sme sa uviedli veľmi dobre. Generácia týchto hráčov je prísľubom do budúcna, z čoho sa veľmi tešíme," uviedol Šatan.

Šéf slovenského hokeja vyzdvihol dôležitosť projektu centralizovanej prípravy, ktorý prešiel v ročníku 2019/2020 zmenou z pôvodného projektu dvadsiatky: "Pred 3-4 rokmi, keď sme zmenili projekt dvadsiatky na projekt osemnástky, sme chceli, aby naši hráči mali čo najkvalitnejšiu prípravu. V roku 2018 reprezentácia spadla do nižšej kategórie, čo bol dôvod na vznik projektu SR18. Myslím si, že po niekoľkých rokoch to môžeme vyhodnotiť ako veľmi úspešný krok. Osemnásť hráčov z tohto tímu prešlo projektom. Chceme to robiť ďalej, pomáhať hráčom rozbehnúť kariéru a teší nás takýto úspech."

Ofenzívnym ťahúňom slovenského tímu bol sedemnásťročný útočník Dalibor Dvorský. V siedmich dueloch nazbieral 13 bodov (8+5), čím prekonal doterajšie 11-bodové maximum krajanov Mariána Gáboríka (1999) a Maxima Čajkoviča (2018). Okrem toho sa center švédskeho AIK Štokholm dostal aj do All Star tímu celého turnaja. Nič z toho však nebolo pre šiesteho najproduktívnejšieho hráča šampionátu náplasťou na tesnú prehru s kanadskými rovesníkmi: "Náplasť to ani nie je. Hocičo by som vymenil za medailu. Určite to trochu potešilo, ale stále sme sklamaní, že sme nevybojovali bronz."