Hokejisti SR odohrajú už v piatok v Rige svoj prvý zápas na tohtoročných MS. Pred odletom do dejiska šampionátu nám asistent trénera Peter Frühauf (40) prezradil, ako vznikala záverečná nominácia, či nepovažuje za risk ísť na MS s trojicou brankárov z našej extraligy a či má podľa neho súčasný tím na medailu.

V príprave na MS ste odohrali 8 zápasov s bilanciou tri víťazstvá a päť prehier. V čom boli tieto duely osožné?

- Predovšetkým nám odhalili naše slabiny a veci, v ktorých sa musíme zlepšiť. Niektorí chlapci sa ukázali v lepšom svetle, iní zasa v horšom, ale podstatné bolo vidieť, že každý z nich sa na tréningoch i v zápasoch chcel neustále zlepšovať. Do prvé súboja na šampionáte je našou úlohou nastaviť všetko tak, aby sme boli úspešní.

Po poslednom prípravnom zápase ste zverejnili záverečnú nomináciu na šampionát. Bolo to ťažké rozhodovanie?

- Veru áno, a to z jednoduchého dôvodu. Po sobotňajšom stretnutí s Rakúskom, ale i v predošlých dňoch sme sa museli lúčiť s hráčmi, ktorí kvalitatívne nejako výraznejšie nezaostávali za tými, čo v kádri zostali, pri každom rozhodovali len minidetaily. Napríklad sme riešili špecifikácie hráčov, či sú do presilovkových formácii, na oslabenia alebo aj aj. Bolo to teda šesť náročných týždňov, v rámci ktorých musel realizačný tím urobiť niekoľko ohromne ťažkých rozhodnutí.

Konečné slovo mal zrejme hlavný tréner Craig Ramsay, ktorému ste radili vy ako jeho asistenti. Ako ste mali rozdelené jednotlivé posty?

- Ja s Andrejom Podkonickým sme zameraní na defenzívu, Jano Pardavý s hlavným koučom zasa trochu viac na ofenzívu. Ako ste ale povedali, celé to riadi tréner Ramsay, my ostatní sme mu ponúkali svoje postrehy a názory, o ktorých sme následne diskutovali. Bola to teda určitým spôsobom dielčia práca, no posledné slovo mal, samozrejme, hlavný kouč.

Kedy počas tých šiestich týždňov prípravy ste mali v rámci redukcie kádra najväčšiu dilemu?

- Asi pred posledným dvojzápasom, keďže sme mohli uvažovať už aj nad nejakými menami zo zámoria, no stále sa nevedelo, kto z nich bude mať zelenú pre štart na MS. Ako príklad uvediem mladého Adama Sýkoru, ktorý bol v hre do poslednej chvíle.

Koľko miest ste si nechali voľných a ktorí hráči ešte prichádzajú do úvahy?

- V týchto dňoch nemusíme všetkých hráčov zo záverečnej nominácie zapísať na šampionátovú súpisku, jej finálnu verziu budeme riešiť až v Rige. Stále je totiž v hre brankár Jaroslav Halák, ktorému sa sezóna v zámorí už skončila, a obranca Šimon Nemec, ktorého po sezóne v AHL síce vedenie New Jersey oficiálne nepovolalo do prvého tímu, ale zatiaľ ho neuvoľnilo pre potreby reprezentácie. Ak by však diabli v druhom kole play-off s Carolinou vypadli, mal by sa ihneď pripojiť k národnému tímu.