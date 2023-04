Slovenskí fanúšikovia aj tento rok budú s napätím čakať, či sa na majstrovstvách sveta v hokeji predstaví v našom tím niektorý zo zámorských hráčov. Samuel Kňažko je prvým, ktorý prisľúbil účasť.

Slovenský obranca strávil sezónu v AHL v Clevelande Monsters, kde odohral 50 zápasov a nazbieral 21 bodov za jeden gól a dvadsať asistencií. V závere sezóny dostal príležitosť aj na dva zápasy v NHL v drese Columbusu Blue Jackets, ktorý však bol vo východnej konferencii beznádejne posledný, a tak nepostúpil do play off, kam sa nedostal ani Cleveland.

Kňažko, okrem iných, vďačí za štart v NHL aj reprezentačnému trénerovi Craigovi Ramsaymu, ktorý mu dal šancu v seniorskej reprezentácii Slovenska, keď pôsobil vo fínskej juniorskej súťaži. „Vytiahol mňa, Jura Slafkovského a Šimona Nemca do národného tímu, kde sme sa mohli ukázať na majstrovstvách sveta. Viac ľudí si nás všimlo. Sme mu za to vďační,“ povedal Kňažko v rozhovore pre denník Šport.

Slovenský obranca má v zbierke bronz z olympiády v Pekingu a ak ho tréner Ramsay nominuje, je prípravený pomôcť reprezentácii na blížiacom sa svetovom šampionáte. „Prisľúbil som svoju účasť. Ak ma vyberú do záverečnej nominácie, určite rád prídem reprezentovať na majstrovstvá sveta,“ povedal Kňažko pre RTVS a pre denník Šport priznal, že už nadviazal kontakt s prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslavom Šatanom. „Už som sa s ním o tom rozprával. Uvidíme, či prídem skôr, alebo neskôr.“

Kňažko je pripravený aj na to, že sa v prípade nominácie na MS bude od neho v reprezentačnom drese čakať viac ako predtým. „To asi príde, ale teším sa, že sa prípravné zápasy hrajú aj v Trenčíne, kde som hrával. Splnil by som si sen zahrať si na Demitrovom zimáku za reprezentáciu. Dúfam, že sa mi to podarí,“ dodal.