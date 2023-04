BRATISLAVA - Slovenská hokejová reprezentácia odštartovala v pondelok oficiálnu časť prípravy na majstrovstvá sveta v Tampere a Rige. Na úvodnom tréningu v Bratislave sa trénerovi Craigovi Ramsaymu hlásilo všetkých 24 nominovaných hráčov. Najstarším hráčom tímu je tridsaťjedenročný útočník Andrej Kudrna, ktorý si oblečie národný dres prvýkrát od novembra 2019. Na úvodné prípravné zápasy vo Švajčiarsku nebude k dispozícii Richard Pánik. Asistent trénera Peter Frühauf zatiaľ nepotvrdil účasť žiadneho hráča zo zámoria.

Kudrna má za sebou strelecky najvydarenejšiu sezónu v kariére, keď v drese Litvínova nastrieľal 22 gólov. "Pozvánka ma veľmi potešila. Myslím si, že každý hráč dúfa v možnosť zahrať si za reprezentáciu, takže som rád, že som tu a budem sa snažiť čo najlepšie zapadnúť," uviedol pred úvodným tréningom Kudrna, ktorý bol spomedzi hráčov pôsobiacich v českej extralige druhý najlepší slovenský strelec v ročníku. Produktívnejší ako on bol iba top kanonier základnej časti Marko Daňo z Třinca.

V nominácii figurujú traja debutanti - brankár Šimon Latkóczy, obranca František Gajdoš a útočník Šimon Petráš. Prelomovú sezónu v kariére má za sebou Petráš, ktorý za Duklu Trenčín zaznamenal v extraligovej sezóne 28 gólov. Dvadsaťsedemročný útočník sa chystá čerpať v kabíne skúsenosti od ofenzívnych lídrov tímu ako sú Marek Hrivík či Peter Cehlárik: "Sledujem ich každý deň. Sú to veľkí profíci a chcem sa im priblížiť."

Neoficiálnu časť prípravy absolvoval minulý týždeň s tímom aj útočník Richard Pánik. Ten však v nominácii na zápasy vo Švajčiarsku nefiguruje, keďže má platnú zmluvu s klubom NHL New York Islanders, z ktorého hosťoval vo švajčiarskom Lausanne. "Je v hľadáčiku reprezentácie. Momentálne ho však vynechávame, pretože beží proces viazaný na jeho zmluvu v NHL. Počkáme ako to dopadne a sme pripravení ho osloviť na ďalší zraz," uviedol na adresu Pánika asistent trénera a reprezentačný skaut Peter Frühauf.

Najskúsenejší brankár vo výbere je dvadsaťpäťročný Matej Tomek, ktorý odchytal za národný tím zatiaľ osem stretnutí. "Okrem Šimona Latkóczyho máme so Samuelom Hlavajom odchytaných pár zápasov. Ani Šimon však nie je úplný nováčik. Má za sebou štarty na juniorských šampionátoch a myslím si, že každý máme nejaké skúsenosti. Som šťastný, že tu môžem opäť byť," povedal Tomek, ktorý odchytal v tomto ročníku 16 duelov za Litvínov.

Trénerský štáb má k dispozícii nezvyčajne skoro viacero lídrov tímu, ktorí absolvovali už neoficiálnu časť prípravy. S ňou bol Frühauf spokojný: "Je to fantastické. Bavili sme sa s Craigom minulý týždeň o tom, že tréningy mali tempo. Často sa išlo doslova na krv, všetko však v rámci ochrany zdravia. Či už to boli ťažšie tréningy, alebo naopak tie ľahšie, nič sa nepodcenilo, chalani to odmakali."

Menoslov zámorských posíl ešte nie je známy. "My pracujeme s rôznymi verziami. Máme tam chlapcov, ktorí sú momentálne zranení a u niektorých prebiehajú výstupné zdravotné testy. Nebudem však prezrádzať žiadne mená, pretože nemáme nikoho potvrdeného," povedal Frühauf.

Potenciálnymi adeptmi na pozvánku sú aj viacerí hráči v juniorskom veku. "Filip Mešár so svojim tímom zatiaľ zvládli prvé kolo play off. Sú tam však hráči, ktorí skončili, ako Samo Honzek, Servác Petrovský. Sú to hráči, ktorí sú v širšom hľadáčiku, ale na tento zraz sme s nimi nepočítali. Uvidíme ako sa vyvinie situácia v českej a slovenskej extralige," dodal asistent trénera.

Slovenskí hokejisti sa stretnú v rámci prípravy na MS v štyroch dvojzápasoch postupne so Švajčiarskom, Českom, Nemeckom a Rakúskom. Prvý dvojzápas odohrajú na konci tohto týždňa 14. a 15. apríla vo Vispe a Porrentruy proti domácim Švajčiarom.