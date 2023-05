Slovenskú hokejovú reprezentáciu doplnia v záverečnom bloku prípravy finalisti českej extraligy. Slovensko sa však na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta predstaví bez obrancu Martina Marinčina a útočníka Marka Daňa.

Tréner Craig Ramsay privítal na utorkovom zraze v Trenčíne iba Olivera Okuliara z Hradca Králové, jeho spoluhráč Mislav Rosandič a Libor Hudáček z Třinca sa k tímu pripoja až vo štvrtok. Obaja tak budú chýbať aj v prvom prípravnom stretnutí proti Rakúsku, Slováci odohrajú tento týždeň s týmto súperom dva zápasy. Trénerovi sa však hlásili brankár Dominik Riečický, obrancovia Patrik Koch a Mário Grman a útočník Miloš Kelemen. Po záverečnom zápase na konci týždňa vyradí realizačný tím ešte troch hráčov - obrancu a dvoch útočníkov.

Obrancovia Koch a Grman sa objavili už na minulotýždňovom zraze, no Grman bojoval s chorobou a Koch si musel doliečiť menšie zranenie. "Dobre vieme, čo môžeme očakávať od hráčov z českej extraligy. Koch, Rosadič a Grman sú skúsení borci, Okuliar sa v Hradci Králové stal lídrom tímu, bol jeden z najlepších hráčov v play off. Rosandiča aj Hudáčka poznáme veľmi dobre. Veríme, že každý z prichádzajúcich hráčov zvýši konkurenciu v mužstve pred tvorbou záverečnej nominácie," uviedol na margo príchodov asistent reprezentačného trénera Peter Frühauf.

Kelemen sa na reprezentáciu tešil, má za sebou vydarenú premiérovú sezónu v zámorí. V NHL odohral v drese Arizony 14 zápasov, strelil jeden gól. Väčšinu času strávil v nižšej AHL v tíme Tucson Roadrunners, v 59 zápasoch nazbieral 30 bodov (14+16): "Bol som zdravý celý čas, tešil som sa na chalanov. Verím, že tímu pomôžem ako bude môcť."

K zmenám prišlo aj na brankárskom poste

Duo Stanislav Škorvánek, Samuel Hlavaj doplní brankár majstrovských Košíc a najužitočnejší hráč uplynulej play off Tipos Extraligy Dominik Riečický. Pred dvojzápasom s Rakúskom vypadli z kádra brankári Tomek a Latkóczy. "Mal som v pondelok nepríjemnú povinnosť. Výkony Tomeka sa nám nepozdávali tak, aby boli hodné postu našej pomyselnej jednotky. Aj Matej sám zhodnotil, že sa necítil dobre. Pribudol Riečický, je to skúsený brankár. Ukázal, že bol právom najužitočnejší hráč play off," uviedol tréner brankárov Peter Kosa.

Pridá sa aj Halák?

V noci na utorok vypadol z play off NHL brankár New Yorku Rangers Jaroslav Halák. Realizačný tím ich situáciu mapuje. "S Jarom budeme komunikovať, vypadol len dnes v noci. Zvažujeme všetko možné, sám som zvedavý, ako sa to bude vyvíjať. Miro Šatan mu bude telefonovať. Samozrejme, sledujeme chalanov, ktorí ešte hrajú," povedal asistent trénera Peter Frühauf. Vyjadril sa aj k ďalšej potenciálnej posile - obrancovi Tampy Bay Erikovi Černákovi, ktorý pre zranenie nedohral sériu 1. kola play off s Torontom: "Erik nie je zdravý, vieme asi, o aký typ zranenia ide. Nechceme na neho teraz vyvíjať tlak, musí si oddýchnuť."

Na MS pravdepodobne nenastúpia

Daňo s Marinčinom po finále play off českej extraligy proti Hradcu Králové na otázku, či sú pripravení posilniť reprezentáciu uviedli, že potrebujú pár dní na premyslenie. "Obaja mali náročné sezóny. Ich zdravotný stav nie je, žiaľ, stopercentný a preto sme sa dohodli, že budeme pokračovať bez nich," povedal Frühauf. Realizačný tím sa zároveň rozlúčil s obrancom Adamom Jánošíkom a útočníkmi Martinom Faškom-Rudášom a Jozef Balážom.

V príprave doposiaľ odohrali slovenskí hokejisti šesť zápasov, v ktorých zaznamenali dve víťazstvá so Švajčiarskom a štyri prehry - po dve s Českom a Nemeckom. V záverečných dueloch ich preveria Rakúšania. Najskôr sa predstavia vo štvrtok u súpera v Kapfenbergu, o dva dni neskôr sa s týmto súperom stretnú v odvete v Trenčíne. Po tomto zápase oznámi realizačný tím konečnú nomináciu na šampionát.