Trenčín - Do záverečnej nominácie slovenskej hokejovej reprezentácie pre majstrovstvá sveta v Rige sa nedostali obranca Michal Beňo a útočníci Maroš Jedlička a Adrián Holešinský.

Vedenie národného tímu ešte počká na to, ako sa vyvinie situácia ohľadom potenciálnych príchodov brankára Jaroslava Haláka z New Yorku Rangers a obrancu Šimona Nemca z farmy New Jersey. Oznámil to v sobotu po prípravnom zápase s Rakúskom (4:3) asistent trénera SR Peter Frühauf.

"V prípade týchto troch hráčov rozhodli detaily. Chalani odviedli kus dobrej práce a tvrdo pracovali na tréningoch a v zápasoch. Tento rok to nevyšlo, no sú to mladí hráči a my s nimi počítame do budúcich rokov," povedal Frühauf, ktorý sa vyjadril aj k možným príchodom Nemca a Haláka: "Stále prebieha komunikácia s oboma hráčmi aj klubmi. Zatiaľ vám nepoviem nič viac, uvidíme deň po dni. Dúfajme, že do budúceho týždňa budeme vedieť, ako to s nimi vyzerá."

Situácia so zranením Martina Gernáta v dolnej časti tela vyzerá lepšie a skúsený obranca sa pravdepodobne predstaví na svojom treťom šampionáte: "Prvotné správy hovoria, že to nebude nič vážne, ale je to bolestivé zranenie. Verím, že sa dá čo najskôr dokopy a bude našou oporou na MS."

Frühauf nevedel povedať, aká je šanca, že Slovákov posilní brankár Halák: "Každý rok je unikátny. Nemôžeme sa pozerať na minulosť, chceme byť pozitívni a veríme, že nás Jaro posilní na šampionáte."