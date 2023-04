Tibor Tartaľ, tréner SR: "Boli sme v súboji o bronz Kanade dôstojný a vyrovnaný súper. Verili sme do poslednej chvíle, že medailu získame. Ja však aj tak ďakujem tejto skvelej partii hráčov, že sme išli cestou, ktorú sme si stanovili."

Maxim Štrbák, kapitán a obranca SR: "Je to veľmi bolestivé. Nemáme byť však prečo sklamaní, pretože sme nechali na ľade všetko. Ja som na tento tím veľmi hrdý a možno si náš úspech uvedomíme až s odstupom niekoľkých dní."

Dalibor Dvorský, najproduktívnejší hráč SR: "Veľmi ťažko sa hľadajú slová po tejto prehre. Mali sme to na dosah, bohužiaľ to nevyšlo. Mohli sme v predĺžení viackrát rozhodnúť, ale gól dal napokon súper."

Daniel Jenčko, autor jedného gólu SR: "Nemám slov, je to pre nás veľmi bolestivá prehra. Všetci sme na ľade nechali všetko, v závere tretej tretiny sme viedli, takže to strašne bolí. Bol sme vynikajúca partia a máme zážitky do konca života."