hlasy po zápase /zdroj: JOJ Šport/:

Martin Štrbák, kapitán SR: "Sme plní emócií. Aj keď Fíni mali možno v zápase prevahu, hrá sa na víťazstvo a my sme boli úspešnejší. Verili sme jeden druhému a nakoniec sme si vybojovali víťazstvo."

Dalibor Dvorský, útočník SR: "Bol to neskutočný zápas, sú to veľké emócie. Všetci sme veľmi šťastní, že sme to zvládli, ale ešte nekončíme. Keď sme vyhrávali, hovorili sme si, že ideme do toho ako keby je 0:0. Ak hráme svoju hru, môžeme zdolať každého, v hokeji je všetko možné. Verím, že sa nám to podarí."