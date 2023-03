Rusko a Bielorusko sa nemôžu zúčastniť na turnajoch Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) ani v sezóne 2023/24. Na stredajšom zasadnutí o tom rozhodla Rada federácie.

IIHF tak predĺžila zákaz štartu ruských a bieloruských národných tímov aj ich klubových zástupcov vo svojich súťažiach. Ten platí od začiatku vojenskej invázie na Ukrajinu od februára 2022.

"Rada IIHF na svojom riadnom zasadnutí zhodnotila aktuálne bezpečnostné riziká spojené s opätovným začlenením ruských a bieloruských národných a klubových tímov do svojich súťaží. Na základe podrobného hodnotenia rizík od renomovanej spoločnosti, ktorá sa špecializuje na vyhodnotenie rizík v dôsledku globálnych udalostí, Rada IIHF rozhodla, že stále nie je bezpečné zaradiť tímy oboch krajín do svojich súťaží, a že to nebude bezpečné ani v nasledujúcej sezóne 2023/24," píše sa v stanovisku IIHF.

Tohtoročné MS elitnej kategórie sa uskutočnia vo fínskom Tampere a v lotyšskej Rige namiesto pôvodného dejiska Petrohradu, o rok sa svetový šampionát koná v Prahe a v Ostrave. Rusko prišlo aj o organizáciu juniorských MS, ktoré sa mali pôvodne konať na prelome rokov v Novosibirsku a Omsku.

Ešte je skoro, je tam riziko

"Ešte je príliš skoro, je tam príliš veľa rizík," uviedol vo videu prezident IIHF Luc Tardif, ktorý dodal, že federácia sa musí na budúci rok rozhodnúť, či umožní Rusku a Bielorusku zúčastniť sa na kvalifikáciách a aj na samotných hokejových turnajoch na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo.