Trenčín - Slovenská hokejová reprezentácia oplatila Rakúsku štvrtkovú vysokú prehru 3:6 v Kapfenbergu. V sobotnom stretnutí na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne rozhodol o triumfe Slovákov vo svojom 59. zápase za národný tím v čase 59:59 obranca Mário Grman.

Podľa útočníka Libora Hudáčka a asistenta trénera Petra Frühaufa hra tímu trpela na krásu. Jeden z debutantov na svetovom šampionáte Viliam Čacho pripísal kostrbatejšiu hru tímu boju o miesto v záverečnej nominácii.

Zverenci hlavného trénera Craiga Ramsayho začali duel proti rovnakému súperovi úplne odlišne. Slováci dokázali rýchlo odskočiť súperovi a po úvodnom dejstve viedli už 3:0 po góloch Róberta Lantošiho, Maroša Jedličku a Miloša Kelemena. V prostrednej časti hry však dali nohu dole z plynu a útočné akcie končili prekombinované. "V ofenzíve sme si vytvorili šance, chceli sme však hrať až do prázdnej bránky. Keby sme to zjednodušili, tak by sme vyhrávali väčším rozdielom. O útok sa však nebojím, skôr v obrane máme mladších hráčov, to si musíme viac rozobrať a dať do toho dôraz. Na MS budú skúsené tímy, ktoré budú využívať každú jednu chybu," uviedol center slovenského prvého útoku Libor Hudáček.

Slováci v druhej tretine inkasovali dvakrát a stratu trojgólového vedenia spečatil v predposlednej minúte zápasu Huber. Vykúpenie priniesla až záverečná sekunda duelu, v ktorej z otočky nastrelil puk na bránku od modrej čiary Grman a vo svojom 59. stretnutí za A-tím sa v čase 59:59 tešil z víťazného gólu. "Mali sme fázy, keď sme ovládali zápas a mali hru pod kontrolou. Potom prišla fáza, keď sme chceli hrať veľmi na krásu, čo nás takmer stálo zápas. Sú to momenty, keď musíme streliť viac gólov a súpera zlomiť, aby sme sa nemuseli triasť o výsledok," povedal asistent trénera Peter Frühauf.

Po zápase pristúpil realizačný tím k azda najťažšej časti prípravy, ktorou bolo oznámenie záverečnej nominácie. Šesť dní pred začiatkom svetového šampionátu napokon tím opustila trojica hráčov, obranca Michal Beňo a útočníci Adrián Holešinský a Maroš Jedlička. Posledného menovaného v národnom tíme neudržal ani gólový teč na 2:0. "Vynikajúco sme forčekovali, získali sme veľa pukov za ich bránkou. Vedeli sme sa udržať na puku a z toho plynuli strely, ktoré sme mali a mohli sme dať aj viac gólov," okomentoval súhru štvrtého útoku Viliam Čacho, ktorý ho tvoril spolu s Jedličkom a Oliverom Okuliarom.

Čacho sa napokon zaradil do skupinky ôsmich hráčov, ktorých čakajú premiérové MS. Dvadsaťštyriročný center bol v každej nominácii od svojho debutu na Nemeckom pohári v novembri uplynulého roka a hral vo všetkých súbojoch prípravy na šampionát. V 15 zápasoch strelil 5 gólov a pridal jednu asistenciu. "Ja môžem byť spokojný. Myslím si, že v reprezentácii som hral vždy celkom dobré zápasy. Až na ten v Rakúsku, ktorý nevyšiel nikomu," povedal kapitán trenčianskej Dukly, ktorý už podpísal kontrakt na nasledujúcu sezónu s českým Třincom. Čacho pripisuje kostrbatejšie výkony tímu boju o miestenku vo finálnej nominácii: "Myslím si, že k tomu prispelo aj to, že každý ešte bojuje o miesto, snaží sa ukázať v čo najlepšom svetle a možno tímový výkon ide trochu bokom. Na MS sa to však odstráni. Musíme hrať v obrane zodpovednejšie."