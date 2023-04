Slovenskí hokejisti si v príprave pred MS v Rige pripísali prvú prehru. Na ľade v Ostrave nestačili na domácich Čechov 1:5, v zápase zaostávali najmä v strednom pásme. V piatkovej odvete sa chcú v tomto smere zlepšiť.

Asistent trénera Peter Frühauf bol po zápase nespokojný s viacerými vecami: "Keď sme v útočnom pásme, nemôžeme končiť za bránkou. To bol rozdiel medzi nimi a nami. Oni zaparkovali pred bránkou a mali aj šance z dorážok."

Česi viedli rýchlo 1:0 a v prvej tretine dali aj ďalší gól. Po treťom góle v 25. minúte už hrali taktickejšie a nekomplikovali si situáciu. "Tento zápas nám dal veľa aj po taktickej stránke. Videli sme, ako Česi dokážu byť silní v súbojoch, so Švajčiarmi to bolo 50 na 50. Česi boli silní, bol to iný štýl hry, prehustené stredné pásmo. V tom nás prehrávali a to si musíme prebrať," dodal asistent trénera.

V bránke dostal priestor po prvý raz v príprave Matej Tomek, ktorý predviedol niekoľko skvelých zákrokov. "Neboli to jeho góly. Boli momenty, keď na neho nešlo toľko striel a boli momenty, kedy viac. Tam sme robili chyby v poli."

Frühauf však pochválil aj niektoré momenty v slovenskej ofenzíve. Ten najjagavejší prišiel na začiatku tretej tretiny, kedy Pánik vybojoval puk na modrej čiare, prihral ho pred bránku, kde už číhajúci Cehlárik pohodlne zakončil puk za chrbát Hrubca. "Celá tá fáza pred gólom bola dobrá. Od prechodu už z obranného pásma, záver bola čerešnička. Ale takýchto momentov musíme mať viac. Je to stále príprava. Máme ešte nejaký čas. Mali sme novo zloženú prvú päťku, viac vecí si musí sadnúť."