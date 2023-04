Porrentruy - Slovenskí hokejoví reprezentanti postúpili na MS hráčov do 18 rokov vo Švajčiarsku do semifinále. Vo štvrtkovom štvrťfinálovom stretnutí zdolali v Porrentruy favorizované Fínsko 3:2. Slovensko bude mať v tejto kategórii zastúpenie medzi štyrmi najlepšími tímami prvýkrát od roku 2003.

Slováci vstúpili do zápasu ideálne a favorita zaskočili už po 36 sekundách, keď otvoril skóre šiestym gólom na turnaji Dvorský. Fíni boli s pukom aktívnejší, v dôležitých priestoroch však boli slovenskí mladíci dôslední a v obrannom pásme plnili defenzívne povinnosti.

Dôležitým momentom bola ubránená presilová hra Fínska na začiatku prostrednej časti. Naopak, Slovákom sa v 23. minúte podarilo v početnej výhode zatlačiť súpera a po strieľanej prihrávke Dvorského nasmeroval puk do fínskej bránky Masnica. Tlak "Suomi" sa stupňoval a v polovici zápasu predviedol dôležitý zákrok pozorný brankár Urban, ktorý zlikvidoval strelu Kiviharjuho. V 34. minúte založil akciu nenápadným obľúčikom do stredného pásma Chromiak, puk po dopade na ľad sklepol Dvorský a po Pekarčíkovej prihrávke zabezpečil Slovensku trojgólové vedenie Cedzo.

Slováci v úvode tretieho dejstva ubránili presilovú hru Fínska, keď dokázali favorita zápasu vytláčať k mantinelom a eliminovať tak nebezpečenstvo. V 46. minúte však slovenská defenzíva neustrážila medzi kruhmi voľného Halttunena, ktorý strelil kontaktný gól Fínska. Na slovenských hráčoch už bolo evidentne badať únavu. V 53. minúte sa dostali Fíni do prečíslenia, ale ďalší dôležitý zákrok si pripísal po Kiiskinenovom zakončení Urban. Fíni vrhli dve a pol minúty všetko do ofenzívy, v šestici spustili paľbu na Urbana z každej pozície a desať sekúnd pred koncom tretej tretiny ešte znížili na rozdiel gólu, to však už bolo veľmi neskoro a vyrovnať už nedokázali. Brankár Urban v stretnutí zlikvidoval 54 z 56 striel.