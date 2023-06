Usporiadatelia MS pracovali s niekoľkými variantmi zloženia skupín tak, aby čo najviac vyšli v ústrety fanúšikom.

Slovenskí hokejisti budú hrať na budúcoročných majstrovstvách sveta definitívne v základnej B-skupine v Ostrave. V stredu to potvrdili predstavitelia organizačného výboru šampionátu.

Spolu so Slovákmi bude hrať v takmer domácom prostredí aj Poľsko, odkiaľ to majú fanúšikovia do Ostravy tiež na skok. Okrem nich sa v "béčku" predstavia aj USA, Nemecko, Švédsko, Lotyšsko, Francúzsko a Kazachstan. V pražskej A-skupine sa o postup pobijú Kanada, Fínsko, Švajčiarsko, domáce Česko, Dánsko, Nórsko, Rakúsko a Veľká Británia.

Organizátori tak pristúpil k jednej zmene, ktorú avizovali hneď po skončení májového šampionátu v Rige a Tampere, keď úradujúcich majstrov z Kanady poslali do hlavného mesta výmenou za reprezentáciu USA. Oba zámorské tímy rovnako ako Rada Medzinárodnej federácie ľadového hokeja (IIHF) a marketingový partner Infront súhlasili s výmenou.

Usporiadatelia MS pracovali s niekoľkými variantmi zloženia skupín tak, aby čo najviac vyšli v ústrety fanúšikom. "Nakoniec nám ideálne nahrali do kariet výsledky tohtoročných MS, kde sa až do poslednej chvíle čakalo na rozloženie skupín podľa rebríčka. Vďaka tomu, že boli Česi a Slováci rozložení do odlišných skupín, sme mohli využiť právo usporiadateľa a spraviť výmenu zámorských celkov. Poliaci sú veľkí športoví nadšenci, takže veríme, že si historickú udalosť nenechajú ujsť," uviedol na stredajšej tlačovej konferencii Jan Černý, riaditeľ športovej sekcie organizačného výboru MS 2024.

Vstupenky na MS sa začnú predávať v októbri. Rovnako ako v minulosti budú na úvod k dispozícii len denné balíčky na dva, respektíve tri zápasy. "Momentálne intenzívne pracujeme na finálnej cenovej politike, ale už teraz sa dá povedať, že denné balíčky prvej kategórie sa budú pohybovať v rozmedzí od 2000 do 5000 českých korún (cca 85-211 eur) a druhej od 1500 do 4500 korún (63-190 eur). V oboch arénach ponúkneme aj tretiu cenovú kategóriu v rozpätí 1000 až 3000 Kč (42-127 eur), ktorá bude zodpovedať najvyšším radom v oboch arénach," uviedol prezident pražského OV Petr Bříza. Presné ceny zverejnia včas pred spustením predaja.

Keďže organizátori očakávajú enormný záujem, tak prišli s novinkou, ktorá ponúkne fanúšikom možnosť zaistiť si vstupenky v predstihu v rámci súťaže o prednostné právo na nákup. Tá prebehne na jeseň. "Inšpirovali sme sa olympijskými hrami, svetovým šampionátom v ragby a poslednými MS v hokeji. Cieľom súťaže je zabezpečiť rovnocennú príležitosť k získaniu vstupeniek. Výherca získa možnosť nákupu jednej až šiestich vstupeniek," vysvetlil Bříza.

Záujemcovia sa najprv v prvej fáze zaregistrujú vo formulári na adrese 2024.iihfworlds.com, ktorý bude aktívny od 20. júla. Každý účastník sa môže registrovať len raz pod svojou e-mailovou adresou a telefónnym číslom. V druhej fáze ich organizátori vyzvú k výberu až troch preferovaných tímov a hracích dní. Žrebovanie prebehne v druhej polovici septembra. Na túto fázu bude alokovaných približne 20 percent vstupeniek na jeden hrací deň.

Budúcoročný šampionát sa uskutoční od 10. do 26. mája. Súboje v základných skupinách sa odohrajú od piatka 10. mája do utorka 21. mája, štvrťfinále je na programe o dva dni neskôr, semifinále v sobotu a zápasy o medaily v nedeľu 26. mája. Konkrétny program predstavia organizátori v lete.

Zloženie základných skupín MS 2024:

Praha (A-skupina): Kanada, Fínsko, Švajčiarsko, Česko, Dánsko, Nórsko, Rakúsko, V. Británia

Ostrava (B-skupina): USA, Nemecko, Švédsko, SLOVENSKO, Lotyšsko, Francúzsko, Kazachstan, Poľsko