Manželka legendárneho trénera Vladimíra Ružičku sa poriadne zabáva na dovolenke v Egypte. Na svojich sociálnych sieťach ukázala aj nové prsia a parádnu postavu!

Ružičková sa za svoje telo naozaj nehanbí a teda prečo by sa aj mala? Na dovolenke v Egypte ukázal svoje zväčšené prsia a na sociálnych sieťach zverejnila poriadne vzrušujúce zábery. Svoje pikantné fotky z bazéna okomentovala vtipným popisom. "Musím ju sem dať, aby ste si nemysleli, že som vážna. Velice rada smejem, iba to všade neukazujem a nerobím to na povel".

Do Egypta si Ružičková vyrazila spoločne s dcérkou. Relax v Hurghade si užíva aj Lejla, z ktorej je fakt fešanda. O svojej milovanej dcérke Ružičková napísala: "Pre Lejlu urobím čokoľvek. Neni nič krajšieho ako spokojná dcéra, ktorá vám 10-krát za deň hovorí, že vás miluje."