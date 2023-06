Šport24.sk Hokej Ostatné Výstroj, trofej aj prsteň. Hašek si musel pobaliť a odniesť veci zo Siene slávy českého hokeja ×

Trofej pre najlepšieho brankára NHL, dresy, korčule, hokejky či prsteň za Stanleyho pohár. To všetko si musel legendárny český hokejový brankár Dominik Hašek pobaliť a v troch nákupných vozíkoch odviezť do auta a následne domov. Dôvodom je dočasné zrušenie Siene slávy českého hokeja, ako uviedol isport.cz, dôvody vraj sú najmä ekonomické. Hašek, ktorý sa podieľal na vzniku Siene slávy, to kvôli tomu bral o to emotívnejšie. „Poznáte to. Akonáhle sa niečo raz zavrie, je otázka, či sa to opäť podarí otvoriť,“ hovoril legendárny Hašek.