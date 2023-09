BRATISLAVA – Slovensko je krajina plná hokejových legiend. Mnohé z nich sa presadili aj v NHL a v najlepšej hokejove lige sveta odohrali dlhé roky. Zarobené milióny vrazili aj do honosných sídiel, ktoré si postavili. Honosnou vilou v lukratívnej časti Bratislavy sa môže pochváliť aj Ľubomír Višňovský.

Bývalí slovenskí hokejisti Marián Gáborík, Miroslav Šatan či Marián Hossa patrili vo svojich najlepších hráčskych časoch k najjagavejším hviezdam NHL. Svojimi výkonmi bavili dlhé roky fanúšikov. Navyše, vďaka svojim obrovským kvalitám zarobili „za veľkou mlákou“ ťažké milióny, ktoré sa rozhodli investovať do nehnuteľností na rodnom Slovensku. Mariánovia sa vrátili do rodného Trenčína.



Pod hradom Matúša Čáka si užívajú okázalý luxus v najlukratívnejšej časti mesta. Šéf SZĽH Miroslav Šatan si našiel útočisko neďaleko Bratislavy v Limbachu, kde si postavil luxusnú vilu. Netreba zabúdať ani na jedného z najlepších slovenských obrancov v histórii. Ľubomír Višňovský odohral v NHL dokopy 14 sezón. Aj on si užíva rozprávkový dôchodok. V lukratívnej časti Bratislavy si postavil honosnú vilu, ktorá má hodnotu niekoľko stoviek tisíc eur. Pri pohľade na ňu padnete na zadok.Viac uvidíte v galérii