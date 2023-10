Košice - Tréner Dan Ceman pochválil hokejistov HC Košice za výkon v utorňajšom zápase Ligy majstrov, no ani na piaty pokus sa im nepodarilo bodovať. Švédsky tím AIK Skelleftea viackrát predviedol svoje korčuliarske prednosti a zvíťazil 2:1.

Košičania mali po zápase rozpačité pocity: "Keď do toho dáme sto percent, tak by sme si zaslúžili nejaký bodík," poznamenal útočník Patrik Rogoň, ktorého vyhlásili za najlepšieho hráča HC Košice v zápase. Domáci si uvedomovali, že silnou stránkou ich súpera je najmä pohyb. V úvodnej tretine sa Skelleftea viackrát usadila v útočnom pásme, vyťažila z toho jeden gól a v aktívnej hre s dynamickým korčuľovaním pokračovala aj v druhej časti. V zvieraní domácich im pomohla aj zmena strán. "Roztočili kolotoč, navyše z útočného pásma to mali bližšie na striedačku. My sme to mali z nášho obranného ďalej, stále sme mali na ľade o jedno striedanie unavenejších hráčov. Druhú tretinu sme napokon ako-tak zvládli. Po nej sme ešte našli posledné sily, aby sme so zápasom ešte niečo spravili. Žiaľ, už sa nám to nepodarilo, no celkovo sme podali bojovný výkon," zhodnotil brankár Jaroslav Janus.

Jeho spoluhráči sa takticky pripravili na herný štýl súpera: "Mali sme dané, aby sme s nimi "nelietali," lebo potom by sa im otváral priestor. Opticky to vyzeralo, že majú viac z hry, no my sme ich držali v "malom dome." Zápas si ešte určite rozoberieme," poznamenal útočník Mário Lunter, ktorý streli v úvode druhej tretiny jediný gól Košíc. Janus čelil v druhom dejstve 17 strelám, v zápase mal celkovo 28 zákrokov. Aj jeho mrzelo, že Košičanom sa ani v piatom zápase LM nepodarilo bodovať. Ich postupové šance boli pred zápasom iba v teoretickej rovine, prípadným víťazstvom alebo remízou v riadnom hracom čase chceli potešiť domácich priaznivcov. "Sú to zápasy na najvyššej európskej úrovni a každý je náročný. Chýbalo nám aj trošku šťastia, mohlo to byť 2:2, no v závere sme trafili do žŕdky," pripomenul Janus sľubnú príležitosť Huntera Fejesa.

"Oceliarom" k bodovému zisku nepomohla ani zmena kapitána. Michal Chovan prenechal "C" obrancovi Jensovi Olssonovi. "Chovy" s tým prišiel a kabína to schválila. Jensa všetci rešpektujeme ako skúseného veterána a ako Švédovi sme ho nechali viesť tím proti silnému švédskemu tímu," prezradil tréner Dan Ceman. HC Košice a Bolzano sú naďalej jediné dva tímy, ktoré doteraz nezískali ani bod. Taliansky tím to mohol zmeniť v stredajšom domácom zápase s Pelicans Lahti. Košičania uzavrú svoje účinkovanie v Lige majstrov v stredu 18. októbra domácim zápasom proti Adleru Mannheim.

Doterajšie výsledky HC Košice v Lige majstrov:

EHC Biel-Bienne - Košice 3:1

Košice - Servette Ženeva 2:3

EC Red Bull Mníchov - Košice 5:2

Rapperswill-Jona Lakers - Košice 5:2

Košice - AIK Skelleftea 1:2

zostávajúci program HC Košice v LM:

streda, 18. októbra: Košice - Adler Mannheim /18.30/