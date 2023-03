BRATISLAVA - Je pod paľbou kritiky, no za všetko môže jeho nezvyčajný zvyk. Hokejový megatalent Connor Bedard (17) sa objavil na videu, na ktorom si pri nástupe na ľad netľapol s deťmi pôvodných obyvateľov, čo sa jednej z mamičiek nepáčilo a obvinila ho z rasizmu.

Zatiaľ čo všetci Bedardovi spoluhráči si tľapli s nadšenými deťmi pôvodných obyvateľov, jeden z najväčších talentov na svete ich sklamal, na čo sa posťažovala aj jedna z mamičiek. Tá šikovného útočníka obvinila z toho, že deti odignoroval len preto, že majú inú farbu pleti.

Pravda je však iná, pretože hoci to znie možno nepochopiteľne, takýto je zvyk mladého hokejistu. Bedard je na svoju hokejku citlivý a okrem kustóda sa jej z poverčivosti nemôže dotýkať nikto iný. Aj preto si ju Connor na inkriminovanom videu radšej zdvihol do vzduchu.

Hráč tímu Regina Pats, ktorý bude v lete bezpochyby draftovou jednotkou NHL, o svojom rituáli už v minulosti prehovoril pre portál The Athletic. Keď sa ho vlani pred posledným zápasom sezóny nevedomky dotkol jeden z učiteľov, v tej chvíli by sa mu nik krvi nedorezal. „Netuším, prečo to nemám rád, je to zvláštne. Pred posledným zápasom sezóny stáli rodičia, učitelia, manažéri či majitelia v rade pred nástupom na ľad. Jeden z učiteľov nevedel, že to nemám rád a dotkol sa mojej hokejky. Nič som mu na to nepovedal, ale v mojej hlave sa mi hneď premietlo, že nedám gól. Jeho manželka o tomto zvyku vedela a hneď mu to vytmavila,“ povedal hokejista, ktorý vtedy hneď v prvom striedaní trafil tyčku a gól dal až na samom konci.