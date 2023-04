Prvý v živote a hneď ten najslávnejší. Bývalý hokejista Zdeno Chára (46) po kariére zostáva vo forme a ako motiváciu si dal zabehnúť Bostonský maratón. V pondelok si splnil sen, keď náročnú trať zvládol 3:38:23 a nechce zostať len pri jednom odbehnutom maratóne.

Aj keď nemal na nohách korčule, aj tak všetkých prevyšoval o hlavu a v dave bol neprehliadnuteľný. Na trať vybehol Big Z s číslom 3333. Práve číslo 33 nosil na drese počas 14 sezón v Bostone Bruins. Svojim behom podporil hneď dve organizácie – Nadáciu Thomasa E. Smitha, ktorá sa venuje ľuďom s paralýzou a Nadáciu The Hoyt.

„Som hrdý, hrdý na to, že som Bostončan. Je to skvelý pocit a veľká pocta, že zdieľam tento moment s toľkými bežcami a fanúšikmi v Bostone. Niečo takéto som vždy chcel. Tak isto som hrdý a vďačný tímu, s ktorým som trénoval,“ hovoril pre zámorské médiá po behu Chára.

Bostonský maratón nepatrí medzi najľahšie. Víťaz Evans Chebet ho odbehol za 2:05:54. „Bolo to skvelé, ale ťažké, zvlnená trať bola náročná. Som rád, že som mnou celý čas bežala Becca Pizziová z Hoytovej nadácie, ktorá udávala tempo. Príprava na maratón bola ťažká, musel som sa pripraviť najmä na tie povestné stúpania,“ vysvetľoval víťaz Stanley Cupu z roku 2011.

Hneď ako dobehol do cieľa myslel na výročie bombových útokov počas Bostonského maratónu. Práve v týchto dňoch uplynulo 10 rokov od masakra, ktorý zabil troch ľudí a ďalších 183 zranil. „Pri behu som na to myslel. Snažil som sa dať zo seba všetko a myslel som pri tom na všetkých tých, ktorých to zasiahlo a ich rodiny,“ vyhlásil Chára, ktorý už teraz myslí na ďalší maratón.