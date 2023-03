Rovnako ako pred rokom, aj teraz sa predstavili v tanečnej súťaži Let‘s Dance známi športovci. Bývalí hokejisti Marián Gáborík a Boris Valábik sa zrejme zamerali najmä na fanúšičky, pretože pred 1. kolom sa predviedli úplne nahí.

Tanec nie je ich doménou, hoci Gáborík má k nemu veľmi blízko vďaka jeho manželke Ivane, ktorá je tanečníčka. „Ty vôbec nie si drevo. V rámci mužov-športovcov, ktorých sme tu mali a máme, si najlepší,“ chválil Gáboríka prísny porotca Ján Ďurovčík.

Bývalý hokejista prekvapil aj Adelu Vinczeovú počas svojho tanca. „Je to naozaj rýchly tanec, ľahko sa v ňom dá vyskočiť z rytmu. Ty si to ustál a ešte si mi počas toho stihol poslať vzdušný bozk. To môže byť veľmi náročné. Mne by sa, napríklad, rozpadli hemisféry, ja by som sa už potom nechytila,“ komentovala.

Gáborík, ktorý sa neustále doberá so svojím hokejovým kamarátom, dopadol bodovo oveľa lepšie ako Valábik. „Ešte si sa ani nerozopol a už si namäkko,“ perlil na Borisovu adresu Ďurovčík a poslal odkaz aj jeho tanečnej partnerke: „Eliška, buď šťastná. Chcela si tanečného partnera, ale vidíš, čo sa deje. Je hypotekárna kríza, získala si nehnuteľnosť!“

Valábikovu mohutnú postavu okomentoval aj ďalší porotca Ján Koleník. „Boris, ja si myslím, že to, aká si hmota… Ty potrebuješ hokejové mantinely, aby si mohol tancovať. Keby si sa ešte viac vystrel, museli by dostavať ďalšie poschodie na Inchebu,“ glosoval Koleník a porotkyňa Tatiana Drexler to zaklincovala: „Prekonali ste všetky naše sny. Športovec, krásavec a celá kopa dreva.“

Pochvala pre lyžiarku Spomedzi športovcov dopadla v 1. kole jednoznačne najlepšie paralympijská lyžiarka Henrieta Farkašová, ktorá sa spolu s ďalšími dvomi pármi delila o prvé miesto v bodovaní a po valčíku si vyslúžila standing ovation. „Vystihli ste podstatu tanca, užívate si ho všetkými zmyslami,“ neskrýval dojatie Koleník.