Třinec sa bude musieť zaobísť bez neho. Libor Hudáček (32) si vo finále českého play off nezahrá tri zápasy.

Môže za to faul, ktorý Hudáček urobil dve minúty do konca druhej tretiny v siedmom zápase semifinálovej série proti Pardubiciam na Lukáša Sedláka. „V siedmom zápase takto naskočiť na hlavu, keď vedieš 2:1? Päť plus do konca úplne jasne. Keď Třinec postúpi, tipujem tri zápasy pre Hudáčka,“ napísal na Twittri hviezdny český hokejista Jakub Voráček a jeho slová sa potvrdili.

Disciplinárna komisia potrestala slovenského hokejistu dodatočným trestom. „Predseda disciplinárnej komisie Viktor Ujčík potrestal Libora Hudáčka nepodmienečným zastavením činnosti na tri súťažné stretnutia za nedovolený zásah do hlavy alebo krku,“ informovala na sociálnej sieti Asociácia profesionálnych klubov ľadového hokeja, ktorá riadi extraligu v Česku.

Pozrite si Hudáčkov zákrok v čase 1:39:

Na názor sme sa spýtali bývalého slovenského hokejistu a v súčasnosti spolukomentátora RTVS Tomáša Surového. „Neviem presne posúdiť meter rozhodcov v českej lige, keďže všade je iný, no myslím si, že v tomto prípade je trest oprávnený. Po prvé Libor tam bol ako tretí hráč v súboji, a keď som si pozeral opakovaný záber, mal čepeľ hokejky až nad hlavou, čiže evidentne nemal záujem hrať puk. Ak to z tohto pohľadu posudzovali, asi to bol adekvátny trest. K tomu navyše prišiel úder do hlavy, Libor mal ruky pri hrudi pripravené na náraz. Zrejme aj toto brali ako dôležitý aspekt, že vôbec nemal záujem hrať puk, ale iba telo,“ okomentoval Hudáčkov zákrok a trojzápasový trest Surový.

Hudáček podľa neho bude Třincu chýbať, ale nemusí to byť pre šiesty klub základnej časti tragédia. „Libor je jeden z ich kľúčových hráčov. Tímu určite bude chýbať, Třinec má však výborné play off mužstvo a myslím, že majú dostatočnú šírku kádra a že ich to vďaka tomu až tak nepostihne. Určite nemôžu plakať nad tým, že im chýba výborný hráč, musia sa sústrediť na to, ako ho niekým iným nahradiť. Libor sa teda môže vrátiť na štvrtý zápas a pomôcť tímu. Ako ho poznám, bude odhodlaný a motivovaný vrátiť to svojmu tímu a môže podávať ešte lepšie výkony ako doteraz. Bude teda chýbať, nakoniec sa to však môže otočiť v jeho prospech,“ dodal Surový.