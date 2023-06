Kapitán českých hokejistov z Nagana oslavuje zaokrúhlené narodeniny. Legendárny tréner Vladimír Ružička sa v utorok dožil krásnej 60tky. Vraj žiadny darček nepotrebuje, lebo už všetko má!

Legednárny Ružička začal svoju ikonickú kariéru v HC Litvnínov. Po pôsobení v českom klube sa na dva roky presunul na Slovensko, kde pôsobil v trenčianskej Dukle. Ešte pred svojím odchodom do zámoria sa na jednu sezónu stihol vrátiť naspäť do Litvnínova. V zámorí obliekal niekoľko dresov, najprv pôsobil u olejárov z Edmontonu potom prešiel do Bostonu a svoju zámorskú kariéru zakončil u senátorov z Ottawy. Svoju hráčsku kariéru zakončil doma v Česku, kde v rokoch 1994-2000 hájil farby pražskej Slavie.

Na Olympijských hrách získal pamätnú zlatú medailu v Nagane a jedno striebro z OH v Los Angeles. Na MS sa mu podarilo získať niekoľko medailí a to dva bronzy, jedno zlato a jedno striebro. Počas svojej trénerskej kariéry dosiahol najväčšieho úspechu ako kouč Českej hokejovej reprezentácie, keď so svojimi hokejistami získal dvakrát zlato. Najprv sa im to podarilo na MS 2005 vo Viedni a neskôr v roku 2010 na MS v Kolíne nad Rýnom.

Ružička si zobral za ženu atraktívnu Máriu Ružičkovú, ktorá sa po návrate z luxusnej dovolenky v Egypte aj naďalej chváli so svojou skvelou figúrou. Pred pár dňami pridala na sociálnu sieť IG fotku s popisom. "Každá žena je rebel, len sa toho nesmie báť." Krásna Ružičková sa po návrate domov intenzívne venuje dcérke Lejle. Lejla rastie do krásy a ak bude po mamine, tak sa rozhodne nemá čoho obávať.