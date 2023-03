V Let‘s Dance sa tento rok predstaví – okrem iných – aj dvojica Marián Gáborík a Boris Valábik. Hokejové hviezdy by mohli získavať hlasy najmä u ženskej časti publika, a to nielen vďaka tanečným výkonom.

Gáborík uverejnil pred začiatkom 1. kola tanečnej súťaže na instagrame video s Valábikom zo sprchy, na ktorom boli obaja, pochopiteľne, nahí.



„My dvaja prípravu na večer berieme veľmi seriózne, takže musíme byť čistučkí a voňavučkí,“ hovoril Gáborík. No kým on video natáčal a bol nalepený na objektíve jeho mobilu, Valábikove nahé telo sa v pozadí vynímalo. Keď si Boris všimol, že odhaľuje pomaly aj to, čo by mala vidieť len jeho manželka v spálni, zhrozil sa. „Všetko mi je tam vidieť, Maroš!“ skríkol na Gáboríka, s ktorým sa radi a často doberajú.