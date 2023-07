Šport24.sk Hokej Ostatné Totálny bizár. Bitka hráčov Thajska a Hongkongu: Jeden hokejista si to rozdal sám so sebou ×

Sociálne siete obleteli zábery z bitky počas hokejového zápasu do 18 rokov medzi Thajskom a Hongkongom. To, že sa klzisko zmenilo na boxerský ring, však nebolo to najzaujímavejšie a najbizarnejšie. Jeden z hokejistov sa zrejme nemal s kým pobiť, a tak zhodil prilbu a rukavice a rozdal si to s imaginárnym súperom. Jeho bitka samého so sebou pôsobí vtipne a šialene zároveň.