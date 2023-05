Hokejisti Poľska si po 22 rokoch zaistili miestenku na turnaji A-kategórie majstrovstiev sveta. Na čele so slovenským trénerom v piatok zvíťazili v záverečnom zápase A-skupiny I. divízie MS nad Rumunmi 6:2 a na budúci rok sa tak predstavia medzi elitou prvýkrát od roku 2002.

Rumunsko, ktoré bojuje o zotrvanie v A-skupine, viedlo a so súperom držalo krok do polovice zápasu. Potom sa však v priebehu necelých desiatich minút gólovo presadili Bartlomiej Jeziorski, Bartosz Fraszko i Alan Lyszczarczyk a doviedli stretnutie do víťazného konca. Poliakov viedol slovenský tréner Róbert Kaláber, ktorý v minulosti pôsobil v Trenčíne, Žiline či Senici.