BRATISLAVA - Richard Zedník (47) patril do zlatej generácie slovenského hokeja. V NHL zanechal nezmazateľnú stopu a dlhé roky patril medzi opory reprezentácie. Profesionálnu kariéru ukončil pred 10 rokmi.

Keď ste sa lúčili s hokejom, bol to ten správny čas na odchod do "dôchodku"?



Myslím si, že áno. Vypadol som z kolotoča NHL. Chýbala mi už motivácia, nemalo ma čo poháňať. S tým, ako som sa rozhodol, som spokojný.

Niektorí slovenskí hráči, ktorí pôsobili v NHL, sa ešte vrátili do domácej súťaže, nebol to vtedy váš plán vrátiť sa do Banskej Bystrice?



Keď som končil, v Banskej Bystrici ešte nebol hokej na tak vysokej úrovni. Ako hovorím, už mi chýbala motivácia. Keď som odišiel z NHL do KHL, ešte som tam možno mohol zostať, ale to už je za nami.

Vaša kariéra bola úspešná, aj napriek tomu, že vás nedraftovali z vysokej pozície (10. kolo, celkovo 249. miesto, Washington Capitals). To sa dnes často nevidí, že by výraznejšie uspeli hráči z podobných priečok, v čom to bolo u vás iné?



Vtedy to bolo špecifické. Keď som mal 17, 18 rokov, my sme hrali C-skupinu majstrovstiev sveta. Vtedy skauti ani poriadne netušili, že po rozpade Československa, hrajú Slováci v C-skupine MS. Bol som rád, že ma vôbec draftovali, podarilo sa mi začleniť do tamojšieho systému. Bol som na očiach prakticky každý zápas, darilo sa mi, patril som medzi najlepšie prospekty. S odstupom času viem, že bolo správne rozhodnutie odísť do zámoria.

Dnes už sa presadí podstatne menej slovenských hokejistov v NHL, čím to podla vás je?



Za mojich čias sme v mladších či starších dorastoch hrávali tí najlepší proti sebe. Hráči neodchádzali zo Slovenska vo veľmi mladom veku. Bola vysoká kvalita a konkurencia. Najlepší z nás hrali už ako 16-17-roční mužské súťaže. Keď som v tom veku nastúpil za mužov v Banskej Bystrici, bola to pre mňa veľká skúsenosť. Keď som hral v Amerike juniorský hokej, oveľa ľahšie som sa dokázal adaptovať.

Dnes to je úplne inak...



Česť výnimkám, no mnohí talentovaní hokejisti odídu už v žiackom veku do Fínska, Švédska či Česka. Na Slovensku potom zostanú priemerní hráči a odrazí sa to aj na kvalite našej súťaže.

Na Slovensku je potrebné vytvoriť lepšie podmienky...



Napríklad v Škandinávii nevidíte, že by mladí hráči odchádzali do zámoria. Sú tam skvelé podmienky, hrajú proti sebe tí najlepší. Dalibor Dvorský či Juraj Slafkovský nie sú produkty slovenských podmienok, obaja pôsobia resp. pôsobili európskych súťažiach.

Po kariére ste sa vrátili z Ameriky späť do rodnej Banskej Bystrice, vždy ste to tak plánovali?



Áno, chcel som, aby moje deti vyrastali na Slovensku. Nevylučujem však, že by som sa v budúcnosti vrátil do zámoria. Situácia na Slovensku sa nevyvíja dobre, nepáči sa mi, kam to v našom štáte smeruje. Verím však, že sa to zmení a bude sa u nás žiť dobre a hlavne slobodne a v demokracii.

V Amerike žije vaša bývalá manželka Jessica a prvá dcéra Ella (19), aký máte s nimi vzťah?



Dva až tri razy do roka sa s dcérou stretnem. Rastie ako z vody, sme stále v kontakte. Naposledy bola na Slovensku na Silvestra. Keď som bol minulý rok v USA, taktiež sme sa stretli.

Na Slovensku ste sa oženili s manželkou Ivanou a máte dve deti - syna Thomasa (10) a dcéru Karolínu (8). Obe sú športovo nadané. Môžu podľa vás preraziť podobne ako vy?



Sú ešte malé, ale šport ich baví. Syn hrá hokej a dcéra tenis. Dôležité je, aby športovali. V rodine sme športovo založení, na tie deti sa to potom nalepí. Aj keby sa tým nemali v budúcnosti živiť, myslím si, že šport v mladosti im dá do života správne návyky, určite to pomôže.

Syn už má za sebou aj turnaje v zahraničí...



Nedávno sme boli v Quebecu, v nedeľu sme sa vrátili z Plzne. Hokej má rád.

POKRAČOVANIE ROZHOVORU NA ĎALŠEJ STRANE!