Jeden z najlepších hokejových obrancov slovenskej histórie poskytol pred pár dňami rozhovor, v ktorom rozprával o živote mimo hokeja a vyjadril sa aj k spoločenským témam, ktoré mnohí považujú za kontroverzné.

V NHL patril medzi stálice. Za veľkou mlákou odohral 16 sezón. Počas tohto obdobia stihol odohrať v základnej časti 842 zápasov, v ktorých zaznamenal 253 bodov za 51 gólov a 202 asistencií. Slovensko reprezentoval na osmich svetových šampionátoch a na dvoch olympiádach.

V nedávnom rozhovore pre sportnet.sme.skpriblížil, ako si nažíva po ukončení aktívnej kariéry a pár slovami sa vyjadril aj k spoločenským témam. Jeho vety však nezostali nepovšimnuté a z časti bol za ne bývalý reprezentant aj skritizovaný.

"Na Slovensku som bol vždy rád a rád som sa sem vracal. Samozrejme, niektoré veci mi tu trošku prekážajú, ale myslím, že nie som jediný. Sú to napríklad určité služby," uviedol v úvode Sekera. Napríklad mu prekáža, koľko priestoru sa venuje LGBTI komunite: "Teraz prišla dúhová propaganda. Myslel som si, že iba v USA toho bolo veľa, ale už i na Slovensku sa to veľa tlačí do médií. Najlepšie je nesledovať televíziu a mať svätý pokoj," vyhlásil.

Bývalý obranca Buffala či Dallasu nie je taktiež spokojný s tým, koľko úsilia je vynaloženého na podporu Ukrajine: "Nemám nič proti ľudom z Ukrajiny alebo utečencom z krajiny, ktorá je postihnutá vojnou. Pre nich sa nájdu peniaze hneď, ale keď vlastní ľudia potrebujú pomôcť, tak sa peniaze hľadajú ťažko. Príde mi to scestné," dodal pre Sportnet.

Na jeho slová reagovali mnohí. Športový žurnalista Ján Jasenka bol nemilo prekvapený: "Natrafil som na rozhovor s hokejistom Andrejom Sekerom a skoro mi oči vypadli. Čo to je s tými našimi hokejistami?! A to prežil kus života v USA ako cudzinec a využíval tam všetky tamojšie výhody. Strašne ma sklamal tento človek. Mal som o ňom inú mienku," napísal na Twitteri.