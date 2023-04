HRADEC KRÁLOVÉ - Hokejista Dominik Lakatoš sa stal vo štvrtok hrdinom doteraz najdlhšieho zápasu v histórii českej extraligy.

V šiestom semifinálovom dueli rozhodol v 139. minúte počas vlastného oslabenia o triumfe Vítkovíc na ľade Hradca Králové 2:1. Hralo sa vtedy už štvrté predĺženie a hostia vyrovnali stav série na 3:3.

"Bol som rád, že konečne pôjdeme domov. Spadlo to z nás a boli sme šťastní. Zatiaľ je to jeden z tých lepších gólov, no ešte uvidíme. Za Liberec som dal pár gólov vo finále, tento ale radím veľmi vysoko," povedal Lakatoš podľa portálu sport.cz.

Slovenský útočník Rastislav Dej bol na začiatku rozhodujúcej akcie v čase 138:51 min. Po chybe domácich hráčov rozbehol brejk a prihral Lakatošovi, ktorý zakončil duel blafákom do odkrytej bránky. "Bolo to o vôli a morálke, ktorú sme predviedli ako my, tak aj súper. Pre oba celky to bolo fyzicky náročné, no my sme boli šťastnejší. Nikto nechcel urobiť chybu, mali sme to v hlavách. Zvlášť keď hráte tretie, štvrté predĺženie. Chýbal tam pohyb a tvrdšie dohrávanie súbojov," skonštatoval strelec víťazného gólu.

Zápas trval celkovo 6 hodín a 20 minút - začal sa o 17.00 h a skončil o 23.20 h. Stretnutie prinieslo viacero ďalších rekordov. Hosťujúci brankár Aleš Stezka si pripísal 74 zákrokov, domáci obranca Jeremie Blain odohral 50:53 minúty, čo bolo najviac zo všetkých hráčov v stretnutí. Nikto predtým v českej ligy toľko nebol na ľade, jeho spoluhráč a bývalý obranca Nitry, Trenčína či Michaloviec Graeme McCormack mal na svojom konte o šesť sekúnd menej. Ak by sa počítalo klasických šesťdesiat minút na zápas, v tejto fáze série akoby oba tímy odohrali celkovo už osem zápasov plus takmer celú jednu tretinu navyše. V sobotu sa hrá rozhodujúci "deviaty" zápas, ide o najdlhšiu sériu v histórii ligy.

Hostia viedli od 11. minúty, keď sa presadil Peter Krieger, ktorý v minulej sezóne pôsobil vo Zvolene. Vítkovice držali tesný náskok až do 51. minúty, vtedy sa dostal na ľavom kruhu k puku McCormack a strelou zápästím poslal duel do predĺženia. Práve 31-ročný kanadský obranca hral v roku 2017 v Nórsku najdlhší zápas v doterajšej hokejovej histórii. Jeho Sarpsborg vtedy prehral so Storhamarom 1:2 po góle vo ôsmom predĺžení. Joakim Jensen zaznamenal víťazný presný zásah v čase 217:14 minúte.

Hráči Vítkovíc, druhého tímu po základnej časti, sa vo štvrtok najskôr tešili z víťazstva predčasne už v 105. minúte. Práve Lakatoš sa dostal do brejku, brankár Matěj Machovský jeho pokus vyrazil, no z dorážky sa presadil Roberts Bukarts. Jeho gól však rozhodcovia po konzultácii s videom neuznali pre hru vysokou hokejkou. "Hneď nám povedali, nech sa pripravíme späť do hry. Predtým ako padol verdikt, sme tušili, že gól možno platiť nebude," opísal moment Lakatoš.

Ostravský klub držal aj doterajší rekord v najdlhšom zápase v českej extralige. V sezóne 2012/13 triumfoval v piatom zápase predkola play off na ľade Českých Budějovíc 3:2, keď v 113:51 rozhodol slovenský útočník Peter Húževka.

Vítkovice prehrávali v sérii už 0:3, ale po triumfe vo štvrtom, piatom a šiestom stretnutí vyrovnali na 3:3. V prípade triumfu v rozhodujúcom siedmom stretnutí sa môžu stať prvým mužstvom českej extraligy, ktorý otočí sériu z 0:3. "Samozrejme, pôjdeme si za tým. Bude to boj, pretože všetky zápasy série sú vyrovnané," povedal Lakatoš, ktorého doplnil brankár Stezka: "Je to 3:3, kto vyhrá, tak postúpi. Verím, že budeme tí šťastnejší."

V najdlhšom zápase českej ligy si zahrali šiesti slovenskí hokejisti, na domácej strane Mislav Rosandič a Oliver Okuliar, za hostí Mário Grman, Juraj Mikuš, Patrik Koch a Dej. Slovensko malo zastúpenie aj na pozícii rozhodcu, keď Peter Stano bol jedným z dvojice hlavných.