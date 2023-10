HC Košice - AIK Skelleftea 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Góly: 23. Lunter (Chovan, Rogoň) - 6. Grangberg (Dzierkals, Stenman), 33. P. Lindholm (Sikura, Lindberg). Rozhodovali: Bača (Poľ.), Stano - Durmis, Synek (všetci SR), vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 2633 divákov.

Košice: Janus - Olsson, Breton, Ferenc, Zech, Šedivý, Deyl, A. Bartoš, Hudec - Krivošík, Pollock, Fejes - Rogoň, Chovan, Lunter - Lamper, Berger, Jääskeläinen - Bačo, Šimun, Havrila

Skelleftea: Rautio - Pudas, Forsfjäll, Sandin-Pellika, Nilsson, Grangberg, Olsson, Lundberg - Sikura, P. Lindholm, Lindberg - Vuollet, Johnson, Hugg - Heikkinen, Lindström, M. Lindholm - Dzierkals, Z. Forsfjäll, Stenman

zostávajúci program HC Košice v LM:

streda, 10. októbra: Košice - Adler Mannheim /18.30/

hlasy:

Dan Ceman, tréner HC Košice: "Páčila sa mi naša prvá tretina. Mali sme dobrý štart, začali sme dôsledným forčekingom. Veľkú časť druhej tretiny sme strávili v obrannom pásme. To sa mi vôbec nepáčilo. Boli sme z toho frustrovaní a vybíjali sme si to sami na sebe. To je to jediné, čo sa mi nepáčilo na našej hre, pretože sme potom dovolili našim emóciám, aby nám diktovali, ako máme hrať. V tretej tretine sme emócie pozitívne využili. Páčilo sa mi, ako sme bojovali až do konca. Som hrdý na náš výkon a myslím si, že aj hráči. Musíme sa poučiť z našich chýb."

Mário Lunter, útočník HC Košice: "Do každého zápasu ideme s cieľom zvíťaziť a tak to bolo aj dnes. Myslím si, že tento zápas mohol ísť aspoň do predĺženia. Veľmi nás mrzí, že to nevyšlo. V presilovkách musíme vyvinúť väčší tlak. Prišlo nás povzbudiť veľa fanúšikov, tlačili nás a mrzí nás to aj kvôli nim."

Patrik Rogoň, útočník HC Košice, ktorého vyhlásili za najlepšieho hráča tímu: "Hostia mali po väčšiu časť zápasu optický tlak, viackrát nás zatvorili v pásme. Snažili sme sa hrať jednoducho, vyhadzovať puky z pásma a hrať na protiútoky. Vedeli sme, že budú silní s pukom a často nás budú forčekovať. Z toho sme aj strelili náš gól, oni, žiaľ, dali dva a preto zaslúžene zvíťazili."

Robert Ohlsson, tréner AIK Skelleftea: "Bol to kvalitný zápas. Páčila sa mi atmosféra a energia, ktorú mali fanúšikovia. Museli sme hrať veľmi dobre na to, aby sme zvíťazili. Z nášho pohľadu boli prvá a druhá tretina určite lepšie než tretia."