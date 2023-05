Jurčina poprel správy o prestupe do Izraela: Nič z toho nie je pravda

PRAHA - Slovenský hokejista Milan Jurčina oznámil vlani 2. decembra koniec kariéry, svoje rozhodnutie sa chystal údajne zmeniť. Čoskoro 40-ročný obranca sa mal dohodnúť na zmluve s izraelským klubom Holon Vipers. Informoval o tom portál hokej.cz.

Jurčina odohral 451 zápasov v zámorskej NHL a jeho príchod do Izraela vyvolal veľký ohlas v tejto exotickej hokejovej destinácii. "Sme poctení a nadšení, že máme Milana na palube. Vieme, že bude mať obrovský vplyv na tím i celú ligu," uviedla na sociálnej sieti Israel National Hockey Society.

Nič z toho však nie je pravda: "Zachytil som v uplynulých dňoch článok o mojom pôsobí v Izraeli, ale musím povedať, že sa to absolútne nezakladá na pravde. Neviem odkiaľ to dané médium zobralo. Je to výmysel a dištancujem sa od toho. Hokej už neplánujem hrať," citoval na Twitteri bývalého slovenského reprezentanta Michal Runák.

Bývalý slovenský reprezentant si počas kariéry obliekal dresy Bostonu, Washingtonu, Columbusu a New Yorku Islanders, uplynulé štyri sezóny strávil v pražskej Sparte. Na konte má tri účasti na ZOH a zahral si na piatich MS.