Brusel/Štrasburg - Štáty Európskej únie by mali znemožniť medzinárodné štarty ruských športovcov propagujúcich režim prezidenta Vladimira Putina. Zároveň by mali zabezpečiť azyl pre ruských a bieloruských športovcov, ktorí odsúdia ruskú agresiu na Ukrajine. S týmto posolstvom vystúpil v utorok na pôde Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu bývalý český hokejový brankár Dominik Hašek. Informuje o tom spravodajca TASR.

Hašek pred stretnutím s novinármi rokoval s europoslancami o tom, že je potrebné znemožniť medzinárodné štarty ruských športovcov propagujúcich vojnový režim ruského prezidenta. Zákonodarcov sa snažil presvedčiť, že pokiaľ ruskí alebo bieloruskí športovci vojnu proti Ukrajine jasne neodsúdia, nemali by štartovať v medzinárodných súťažiach a ani na olympiáde v roku 2024 v Paríži.

Jeden z najúspešnejších hokejistov českej histórie prišiel medzi európskych zákonodarcov na pozvanie českého europoslanca Tomáša Zdechovského, ktorý podporuje Hašekove dlhodobé snahy o vylúčenie ruských a bieloruských športovcov z medzinárodných športových súťaží. Zdechovský umožnil Hašekovi aj stretnutie s predsedníčkou EP Robertou Metsolovou, šéfom Európskej ľudovej strany (EPP) Manfredom Weberom a českou eurokomisárkou Věrou Jourovou.

Bývalý brankár upozornil, že Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v súčasnosti počíta s možnosťou štartov ruských športovcov na olympijských hrách v Paríži, čo niektoré štáty EÚ odmietajú a zvažujú bojkot hier. Európske krajiny by však podľa neho nemali brániť svojim športovcom v účasti na olympiáde, ale radšej by mali vytvoriť zázemie pre ruských športovcov, ktorí verejne odsúdia agresiu voči Ukrajine, a poskytnúť im a ich rodinám štatút utečenca, keďže by im po odsúdení vojny doma hrozilo väzenie. Dodal, že ruskí športovci, ktorí odsúdia vojnu, by na olympiáde mohli štartovať v rámci "utečeneckého tímu", čo sa už v histórii olympiád stalo.

Európsky parlament nemá priame právomoci týkajúce sa organizácie športových súťaží, politici však môžu presviedčať o zmene prístupu napríklad národné vlády či športové zväzy.