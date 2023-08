Aj po dvoch pôrodoch sa dokázala dostať do závideniahodnej formy. Manželka bývalého hokejistu Mariána Gáboríka Ivana si užíva more a svojim fanúšikom na sociálnych sieťach odtiaľ posiela provokatívne odkazy.

Kým Marián si v piatok užil rozlúčkový zápas jeho veľkého kamaráta Mariána Hossu ako tréner, tak Ivana mala v Chorvátsku iné starosti. Na Instagrame sa so sledovateľmi podelila so zážitkom, keď s rodinou preskúmala bývalý vojenský ostrov. Síce zaujímavé, ale fanúšikov Ivany zaujali na jej profile omnoho viac jej fotky v plavkách. „Mysli na to, čo si chceš do svojho života pritiahnuť. Predstavuj si, ako to práve prijímaš a precíť, ako by sa to už bolo stalo,“ napísala k jednému záberu z jachty. I keď už z výroku sa niektorým krúti hlava, tak ich dorazil spomínaný záber. Zozadu vyfotená Ivana ukázala, čo jej roky driny na tanečnom parkete vyformovali. Muži slintajú a ženy pukajú závisťou, veď presvedčte sa o tom vo FOTOGALÉRII!