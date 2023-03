BRATISLAVA - V nedeľu odštartovala ďalšia séria tanečnej šou Let's Dance na obrazovkách Markízy. Športovcov v tomto ročníku zastupujú bývalí hokejisti Marián Gáborík (41) a Boris Valábik (37) a na parkete búra mýty aj zrakovo znevýhodnená paralyžiarka Henrieta Farkašová (36). Mnoho slávnych športovcov však nechýba ani v hľadisku.

Zatiaľ čo Gáborík s Valábikom v posledných týždňoch potia krv na tanečnom parkete, ich bývalí kolegovia z ľadovej plochy si ich výkony vychutnávajú s úsmevmi na tvárach v hľadisku Let's Dance. Na prvé kolo v nedeľu dorazilo viacero športových prominentov. Nechýbala napríklad tehotná tenistka Dominika Cibulková, ktorá tancovala v predošlom ročníku.

Pozornosť pútal najmä legendárny hokejový obranca Ľubomír Višňovský. Ten sa prišiel pozrieť na svojich kamarátov aj s manželkou Katarínou, ktorá sa nedala prehliadnuť. Na večer totiž zvolila odvážny outfit v striebornej farbe, no mnohým udrel do očí najmä hlboký výstrih a fakt, že polovička majstra sveta nechala doma aj podprsenku. Ako to manželke Višňovského pristalo? FOTO nájdete TU!