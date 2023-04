Siedme kolo bolo pre neho konečná. Bývalý hokejista Boris Valábik to dotiahol medzi šesť najlepších dvojíc tanečnej šou. V nedeľňajšom rozstrele proti kamarátovi Mariánovi Gáboríkovi ťahal za kratší koniec.

„Keď som sa rozhodoval, či tu ísť alebo neisť, tak viacej som bol za to, že neisť. Bolo to veľmi obohacujúce,“ povedal počas rozlúčkovej reči Boris Valábik a poďakoval svojej tanečnej partnerke Eliške Lencešovej. Bývalý obranca niekoľkokrát počas šou spomenul, že nie je vo svojej komfortnej zóne a tanec nie je jeho silnou parketou. Čo bolo niekedy vidno na parkete, ale z kola na kolo sa zlepšoval. „Vedel som, že budeme mať fun Bobo, ale že budeme mať až takú zábavu, tak to som netušil. Ďakujem Ti, že som to mohol zdieľať s tebou. Ukázal si všetkým, že tancovať, zlepšovať sa a hodiť hanbu bokom môže každý! Bol si ten najzlatší a najzábavnejší kusisko tejto show,“ rozlúčil sa s kamarátom v tanečnej šou Gáborík.

Valábik sa na nedostatok práce po konci v tanečnej šou nebude sťažovať. Ako hokejového experta ho čaká finále play off Tipos extraligy a o necelý mesiac sú tu aj majstrovstvá sveta v hokeji. Voľný čas určite venuje manželke Lucke a dcérke a možno si aj užije luxus, ktorý ho obklopuje.