BRATISLAVA - Legendárny český hokejista a tréner Vladimír Růžička (60) patrí u našich susedov k najuznávanejším osobnostiam. Olympijského víťaza z Nagana, ktorý sa stal vo štvrtok novým trénerom Slovana Bratislava, pred pár rokmi však zasiahla krutá rana osudu, keď prišiel o milovanú manželku Evu († 53). Lenže už pár mesiacov po jej smrti si našiel novú lásku, nad ktorou viacerí dvíhali obočím.

Tvrdú ranu osudu dostal legendárny hokejista v roku 2016, keď prišiel o manželku Evu. Tá podľahla agresívnej forme rakoviny a z harmonického páru ostal už len obávaný útočník a ich dve deti. Tie však z vývoja ďalších udalostí nadšené neboli, pretože Růžička si len pár mesiacov po smrti manželky našiel novú lásku. Nebolo by na tom nič zlé, keby tréner, ktorý Česko doviedol dvakrát k zlatým medailám na svetovom šampionáte, nezbalil bývalú striptérku. „Dcéra to berie trochu lepšie, so synom je to horšie. Na druhú stranu, je to môj život a deti mi nemôžu hovoriť, čo môžem a čo nie,“ povedal pred rokmi Růžička pre magazín Téma.

Jeho nová láska Marie mala vtedy 27 rokov a kedysi sa v Nemecku živila tancovaním okolo tyče. Mnohí okrem vekového rozdielu dvíhali obočie aj nad vzhľadom novej polovičky slávneho hokejistu. Ani to im však nestálo v ceste a svoju lásku spečatili svadbou v roku 2017 a dnes sa tešia z dcérky Lejly.

Nenávistné komentáre na margo svojho vzhľadu musí Růžičkova manželka riešiť dodnes. „Ježiš, tá je čierna, tá je umelá, to je príšera, vyzerá na 50 rokov, prepálená, hubu má ako káčer… To je náš dnešný svet. Nikoho nezaujíma, aký je tvoj charakter, čo obsahuje tvoj mozog. Nie, proste poďme súdiť podľa vzhľadu, poďme urážať, nadávať a ponižovať,“ hnevala sa Marie pred rokom na sociálnych sieťach a hejterom zároveň poslala jasný odkaz: „Každý má predsa nejaký vzhľad, každý má rád niečo iné, každý je svojím spôsobom krásny, ale to predsa nevypovedá o tom, aký je vo vnútri,“ dodala manželka nového trénera bratislavského Slovana. Jej FOTO, za ktoré schytáva kritiku, nájdete TU!