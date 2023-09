BRATISLAVA - Patria medzi najväčšie športové legendy a spája ich okrem bohatých úspechov aj dlhoročné priateľstvo či poriadne ostrý jazyk, keď si vo svojich vyjadreniach nedávajú servítku pred ústa. Na dôchodku však každý z nich žije inak. Zatiaľ čo Jozef Golonka (85) žije v Bratislave v luxusnej vile, Vincent Lukáč (69) na opačnej strane republiky obýva klasický panelákový byt.

Hokejové legendy sa neboja vyjadriť k spoločenskej situácii a tak ako Golonku, rovnako aj Lukáča hnevá, že ikony, akými boli oni dvaja na ľade, na staré kolená živoria z dôchodku vo výške niekoľkých sto eur. Bývalí skvelí útočníci doplatili na dobu, v ktorej rozdávali radosť na klziskách a zatiaľ čo v minulosti dostávali v úvodzovkách omrvinky, dnes by si hráči ako oni zarobili aj milióny eur.

„Nikto nevie, ako žijeme, ako sa trápime. A to sme robili radosť celému Československu. No, 410 eur dôchodok, skutočne, nech žijú poslanci!“ povedal nám v roku 2018 Lukáč bez servítky. Podobne je na tom aj jeho parťák Golonka. „Keď som bol v zahraničí osem mesiacov, dostal som zmluvu na 33-tisíc mariek. Z toho 69 percent išlo štátu na dane. Dnes dostávam dôchodok 600 eur, čo mám už po dorovnaní,“ povedal bývalý útočník pre PLUS7DNÍ. Golonka mal však podľa svojich slov šťastie na manželku Boženku, ktorá hokejového rebela dala do laty. Aj vďaka nej dnes vlastní jeho rodina v centre Bratislavy tri nehnuteľnosti. „Nehanbím sa priznať, že nemám platobnú kartu, nemám ani právo ísť do banky. Bez jej vedomia nemôžem vytiahnuť žiadne peniaze. Lebo keby som sa k nim dostal, už sú preč,“ uviedol v minulosti.

Napriek tomu život našich legiend ponúka diametrálne odlišný pohľad. Zatiaľ čo Golonka žije s manželkou v Bratislave vo vile a na rovnakej ulici Žiletkova rodina vlastní až tri luxusné nehnuteľnosti, dvojnásobný majster sveta Lukáč si v rodných Košiciach vystačí s klasickým trojizbovým bytom v paneláku. FOTO ich bývania nájdete TU!