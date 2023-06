Pútala najväčšiu pozornosť. V Brne sa vo štvrtok konala tradičná módna prehliadka Fashion Night Brno 2023. Prilákala mnoho modeliek, známych osobností a aj influenceriek. Z nich najviac z davu vytŕčala priateľka slovenského hokejistu Lukáša Kozáka Nela Slovákova.

Ako je u kontroverznej podnikateľky známe, tak vždy sa snaží byť centrom pozornosti. V Brne to nebola výnimka. Češka so slovenským priezviskom priam vyrážala dych svojim outfitom. V minulosti rada odhaľovala svoje chirurgicky vylepšené prsia a sem tam jej spod šiat vykukla spodná bielizeň. Na prestížnu prehliadku prišla v oufite, ktorý odhaľoval jej najväčšie zbrane. Dokonca sa najprv nákresom pochválila na sociálnych sieťach a potom to rozbalila vo veľkom. Čierne šaty s vytiahnutým golierom cez celý krk nechali spredu vyniknúť jej vypracované brucho, ale oveľa väčší šok prišiel, keď sa otočila. Do zadočku zarezaná časť outfitu odhaľovala jej polky. Provokatívny outfit dokresľovalo tetovanie o láske cez celý zadok. Nuž slovenskému hokejistovi, ktorý má s Nelou občas vzťah ako v telenovele, môžu fanúšikovia pokojne závidieť.