Slovensko má veľa legendárnych hokejistov. Niektorí si kariérou zarobili na luxusné vily, iní podľa vlastných slov živoria.

Marián Gáborík, Miroslav Šatan či Marián Hossa patrili vo svojej najlepšej forme k najjagavejším hviezdam NHL. Svojimi výkonmi si zarobili "ťažké" milióny, ktoré sa rozhodli investovať do nehnuteľností vo svojej domovine.

Mariánovia sa vrátili do rodného Trenčína. Pod hradom Matúša Čáka si užívajú okázalý luxus v najlukratívnejšej časti mesta. Miroslav Šatan s Ľubomírom Višňovským zase našli svoje zázemie v hlavnom meste Slovenska. Legendárny útočník si postavil krásnu vilu neďaleko Bratislavy v Limbachu, zatiaľ čo jeho defenzívny kolega sídli v najprepychovejšej štvrti najväčšieho slovenského mesta.

Diametrálne odlišne sú na tom staršie ročníky. Ikonický Vinco Lukáč žije v rodných Košiciach v trojizbovom byte: "Keby som vedel, že budem musieť živoriť, využijem ponuku a emigrujem. Dnes by som bol milionár na červenom koberci a kúpim si pol Košíc," povzdychol si legendárny útočník. Rozum mu zastáva aj nad vrcholovými športovcami dnešnej doby: "Je choré, koľko berú. Stačí, že niekto vie trochu kopnúť do lopty a je milionár. Verte, že si to myslia športovci celej mojej generácie. My neplačeme, len nám je to ľúto. A tiež ma zaráža, prečo sa svojím bohatstvom tak chvascú. Neuvedomujú si, že Slovákom sa tým verejne vysmievajú?" dodal Lukáč.

Na neľahké podmienky po kariére sa v minulosti posťažoval aj Jozef Golonka, ktorý žije v Bratislave: "Patrili sme ku generácii, ktorá odišla hrať von za socializmu. Firma, ktorá nás tam poslala, nám celé roky strhávala z výplaty podstatnú časť a pritom neplatila sociálku. Preto nám potom vyrúbali extrémne nízke penzie," uviedol "Žiletka" na margo toho, že jeho dôchodok údajne nepresahuje ani sumu 400 eur.

Aj napriek tomu, že Golonka či Lukáč dosiahli v kariére porovnateľné úspechy ako naše mladšie hviezdy, nemôžu si dopriať rovnaký prepych. V ich dobe neboli bežné megalománske kontrakty ako v prípade Gáboríka či Hossu a tak pochopiteľne nemajú možnosť žiť svoj dôchodok na tak vysokej úrovni. VIAC SI POZRITE TU!