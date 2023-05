Ako jeden z mála slovenských hokejistov si našiel manželku v Severnej Amerike. Richardovi Zedníkovi padla do oka kanadská herečka Jessica Welch. Manželstvo trvalo len štyri roky. Ako dnes vyzerá jeho ex?

Nespoznali sa na hokeji, ale v reštaurácii. Zedníka prekvapilo, že je herečka. V roku 2003 sa im narodila dcéra Ella a o dva roky na to sa zosobášili. V roku 2009 ich sú rozviedol. Jessica mala dostať milión dolárov a mesačne ďalších 9700. Právnik Welchovej uviedol, že herečka sa kvôli manželstvu vzdala svojej kariéry, ale Zedník si neplnil manželské povinnosti a v poslednej dobe sa neustále len hádali. "Dva až tri razy do roka sa s dcérou stretnem. Rastie ako z vody, sme stále v kontakte. Naposledy bola na Slovensku na Silvestra," povedal pre Šport24.sk prednedávnom Zedník. A čo jeho bývalá manželka? Dva roky po rozvode so slovenským útočníkom si zobrala za manžela ďalšieho hokejistu NHL Dustina Pennera. O rok na to sa už rozvádzali. Welch sa vydala aj tretíkrát na jeseň 2018 a toto manželstvo už trvá najdlhšie.Ako vyzerá ospevovaná Kanaďanka dnes, si pozrite vo FOTOGALÉRII!