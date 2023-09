Nela Slováková, partnerka nášho hokejistu Lukáša Kozáka, je známa predovšetkým tým, že sa nehanbí ukázať svoje sexy krivky. Známy pár chodí často na prepychové dovolenky, kde sa dokáže poriadne odviazať, no tentokrát sa česká kráska vydala za luxusom do Monaka bez neho!

Nela Slováková a hokejista Lukáš Kozák si vedia dopriať poriadny luxus. Dvojica sa netají tým, že si slnečné lúče rada užíva, okrem iného, aj vo svojej novo zrekonštruovanej vile v Chorvátsku. Už je takmer pravidlom, že 33-ročná influencerka svojich fanúšikov na sociálnych sieťach teší pikantnými fotkami z menej či viac exotických dovolenkových destinácií. Zhodiť šaty a ukázať dokonalé krivky sa naozaj nehanbí, no tentokrát zaujala niečím úplne iným. Partnera Lukáša nechala doma a dopriala si prepychovú dovolenku v Monaku so svojou kamarátkou. Dievčatá zamierili do Monte Carla, kde sa rozhodne nenudili. Okrem vášnivého nakupovania a popíjania šumivého vína, sa rozhodli spríjemniť si zážitok pozorovaním magických výhľadov na pobrežie a mesto z paluby vrtuľníka. Presvedčte sa o tom v našej GALÉRII.