BRATISLAVA - Domá má poriadny babinec! Legendárny slovenský hokejista Richard Lintner (45) sa pred niekoľkými dňami ukázal na galavečere Krištáľové krídlo s dcérou Simonou (19). Majster sveta z roku 2002 má okrem toho doma aj dievčatá Nikolu (19) a Kristínu (22).

Večne vysmiaty Lintner sa zapotil aj v stredu počas Medzinárodného dňa žien, keďže doma má okrem manželky Daniely aj tri dcéry - najstaršiu Kristínu a dvojičky Simonu s Nikolou. „Keďže aj najmladšie dcéry majú už 19 rokov, tak formálne spadajú do tohto sviatku. Hneď ráno, keď som vstal, som obvolal všetky dievčatá, manželku a mamu, takže mi to zabralo dosť času,“ povedal bývalý obranca so svojím typickým úsmevom.

Lintnerovi jeho dcéry robia veľkú radosť. Zatiaľ čo mladšie dvojičky Simona a Nikola sú v poslednom ročníku na španielskom bilingválnom gymnáziu, staršia dcéra Kristína si dokončuje bakalára v Amsterdame. Doma tak má s manželkou Danielou dokopy štyri ženy, no ako priznáva, nikdy sa netrápil s tým, že nemá mužského potomka, ktorý by šiel v jeho hokejových šľapajach.

„Musím povedať, že nad tým som nikdy nepremýšľal, pretože s nimi bolo vždy veľa práce, energie a, samozrejme, radosti. Najstaršia sa venovala profesionálne plávaniu, dvojičky hrali hádzanú, takže na niečo takéto som ani nepomyslel,“ prezradil Lintner. Jeho dcéry sú vo veku, keď sa za nimi otáčajú chlapci a ako priznal, majú už aj priateľov. „Myslím si, že v tomto majú dobrý vkus a zatiaľ môžem povedať, že som spokojný,“ dodal na margo nápadníkov jeho dievčat.

Napriek tomu, že legendárny hokejista vždy pôsobí spokojne a rozdáva úsmevy na všetky strany, predsa len sa nájde niečo, čím ho jeho dcéry dokážu dostať do pozoru. „Všetky sú veľmi dobré, no ja mám rád disciplínu a musím povedať, že niekedy trochu zanedbávajú upratovanie v kuchyni. Keď ostanú špinavé riady, tak mi to vadí a musím na ne nabonzovať, že toto im občas trvá dlhšie,“ dodal Lintner pre Šport24.sk.